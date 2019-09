Estudiantes idean iniciativas para prevenir el juego en los jóvenes

Las apuestas y el juego se han convertido en un auténtico problema social, especialmente entre la juventud, atraída por la fantasía del dinero fácil y rápido. Así lo entienden el Consejo de Alumnos de la Universidad de Extremadura (UEx) y la Plataforma Estudiantil, que se han involucrado en la búsqueda de alternativas que ofrecer.

«Todos conocemos a alguien enganchado y hemos visto cómo, incluso estando en clase, están apostando a través del móvil o del portátil», manifestó Hernán Álvarez, secretario del Consejo de Estudiantes y portavoz de la Coordinadora Estudiantil de Badajoz, entidades que con la colaboración de la UEx se han unido para desarrollar una campaña de denuncia y prevención del juego en jóvenes, con carteles y en #estudiantesVSapuestas.

«Vemos que el juego es un problema, pero sobre todo lo es que sea tan accesible por internet, y especialmente para los jóvenes, a pesar de que en teoría está prohibido para menores de 18 años. Pero hay lugares donde te ofrecen por una apuesta de un euro, una consumición», lo que favorece la adicción», añadió.

Ambos colectivos desarrollan una campaña «en contra de las casas de apuestas y para concienciar a los jóvenes del engaño y el daño que supone el juego y las apuestas, especialmente on line y juegos rápidos, pues muchos se dejan el dinero que tienen. Es un problema cada vez mayor y tenemos que atajarlo; queremos hacerlo de forma propositiva», explicó Álvarez.

Para ello, están poniendo carteles que el texto «No. No. No apuestas. No. No. No. Haz deporte. Sé el dueño de tu vida», especialmente en el campus, en facultades, cerca de los institutos, en la zona centro y en Valdepasllas y en breve lo harán en San Roque, «donde hay muchas casas de apuestas», señaló.

Comenzaron el año pasado con un torneo de baloncesto y ahora celebrarán un torneo de fútbol sala, el próximo sábado, en el campus de Badajoz, para alumnos de universidad y de instituto, con premios de 200, 100 y 50 euros. «No queremos que apuesten, les pedimos que hagan deporte y sean dueños de sus vidas», añadió.

Hernán Álvarez manifestó que «hay jóvenes que apuestan hasta 300 o 350 euros ¿De donde sacan el dinero? De la paga familiar o de sus padres, una ruina», dijo. El juego es «uno de los principales problemas de la juventud», y consideró que «aunque no tenemos estadísticas, cada año hay un mayor número de jóvenes enganchados».

De hecho, la Asociación Atabal ha realizado un estudio que indica que el 20% de 4.121 estudiantes de ESO y FP encuestados, ha fracasado en su intento de dejar alguna vez la adicción al juego, actividad en la que se inician a los 14 y 15 años, y más chicos que chicas.

También la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados atiende a personas con adicción al juego, pero como patología adjunta, expresó su presidente, Wenceslao Apostua.