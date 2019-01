Exigen el desbloqueo de la cesión de los pisos de la Guardia Civil

L a Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra de Badajoz no descarta llevar a cabo acciones de protesta si los gobiernos central y autonómico no desbloquean la situación del edificio de viviendas de la Guardia Civil para que sean destinadas a uso social. Según el presidente del colectivo, Fernando Gonsalbes, esta semana han acordado que organizarán concentraciones a finales de mes si su reivindicación no es atendida antes.

El representante vecinal recordó que un gran número de familias de la barriada de Suerte de Saavedra precisan de una vivienda en estos momentos «y sin embargo las administraciones no llegan a un acuerdo para que este edificio se destine a uso social».

Hace poco más de un año algunas familias ocuparon una decena de las 90 viviendas con las que cuenta este edificio. Desde entonces, el deterioro del inmueble es «evidente», según Gonsalbes, que critica que pese a ello el Gobierno central y la Junta de Extremadura no alcanzan un acuerdo.

«En la actualidad hay un gran número de familias sin recursos que precisan de vivienda social, en una ciudad donde precisamente no es que haya muchos inmuebles que puedan albergar este uso», insistió el presidente de Suerte de Saavedra.

Este colectivo ha solicitado una reunión con responsables de la Delegación del Gobierno en Extremadura y, si esta institución no ofrece una solución, «habrá acciones de protesta», advirtió. Después del nombramiento de Yolanda García Seco como nueva delegada del Gobierno en Extremadura, la asociación ya pidió un encuentro, en el que se trasladó que el Estado estaba trabajando en llegar a un acuerdo con la Junta. Según señaló, entonces se explicó que se estudiaba la posibilidad de una permuta con la administración autonómica que permitiese a ésta última hacerse cargo del edificio, pero «no ha habido avance alguno» desde esa fecha, lamentó.

Gonsalbes denunció las «carencias» que aún sufre el barrio en muchas materias y aprovechó para reivindicar de nuevo la creación de un centro de mayores en Suerte de Saavedra.