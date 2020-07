La fábrica de baterías de Badajoz cubre los 80 millones de la primera fase

La firma Phi4tech ya ha cubierto los 80 millones de euros del primer tramo de la inversión prevista para del proyecto de construcción de una fábrica de baterías de litio en la Plataforma Logística de Badajoz, en todo caso ligada al proyecto minero de Cañaveral, «a que haya materia prima», según ha confirmado a este diario la propia empresa. Esa cantidad «está cubierta» por varios de los inversores con los que Phi4tech ha mantenido contactos, que están interesados en el proyecto, entre ellos un fondo ligado al Santander. «Hay mucho interés, pero hasta que no se diga que se va a hacer, porque si no hay materia prima no puede ser, nada es definitivo, pero hay interés y los 80 millones se han cubierto por el interés de distintos inversores; luego, esto se tiene que materializar», según la empresa.

No hay nada firmado aún porque el proyecto depende de que haya mina de litio «y la situación es muy cambiante», pero una vez que haya permiso para la mina, «los de la fábrica son rápidos, porque no es contaminante, las baterías proyectadas no tienen cobalto y es una industria sostenible y no debería haber problema para los permisos».

El interés por el proyecto de la fábrica es patente. La firma tiene entre sus accionistas a Henry Kravis, cofundador del fondo de inversiones KKR, uno de los mayores del mundo, con más de 300.000 millones de dólares, y lo es a título individual, confirma Phi4tech.

La primera fase contempla, si el proyecto sigue su curso porque pueda disponer de la materia prima --inicialmente procedente de Cañaveral, pero no descarta de otros posibles proyectos mineros--, iniciar las obras de construcción de la fábrica en 2021 para que funcione en 2023, con la fabricación de 2 gigavatios y 200 empleos directos.

El proyecto de Phi4tech sigue su curso «con idea de que en 2026 se llegue a los 10 previstos, condicionado a que se vendan los gigas, por eso somos superprudentes, que podamos decir esto ya está, es viable, rentable y no dependemos de subvenciones».

El proyecto completo prevé crecer por módulos hasta alcanzar una inversión total en sus cinco fases de 400 millones de euros y contar con 500 trabajadores, para producir los 10 gigas, que encajan en los 400 que corresponde a Europa, de una demanda de 2.500 gigas en 2029.