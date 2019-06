Familias denuncian empadronamientos falsos para entrar en el colegio Maristas

Fotografías, vídeos y comprobaciones a través de las redes sociales. Un grupo de 14 familias se han convertido en detectives durante unos días para reunir pruebas que confirmaran sus sospechas de que hay padres que han presentado empadronamientos falsos para que sus hijos de 3 años entraran en el colegio Maristas de Badajoz. De los afectados, hay algunos que finalmente han podido escolarizar a sus niños en este centro, pero aún así mantienen su denuncia porque consideran que se está produciendo una situación injusta. «No vamos a cesar, porque independientemente de que tengan plaza o no, la realidad es que hay gente mintiendo y están quitando una plaza a otros alumnos, que además no pueden entrar en el sorteo del colegio que eligieron en segunda opción», explica Victoria González, portavoz de los afectados.

Una vez publicadas las listas de admitidos, las familias presentaron una denuncia ante el Ayuntamiento de Badajoz por inscripción indebida en el padrón, con el objetivo de que la policía local verificara los datos de los padres que supuestamente habían mentido en sus solicitudes. Eso fue el 24 de marzo, pero llegó el día del sorteo de plazas, el 13 de junio, y «no hicieron nada». En principio denunciaron 11 casos, aunque en el recurso de alzada que tienen previsto presentar a la Delegación Provincial de Educación el próximo 28 de junio –día que se publicarán las listas con las reasignaciones– se refieren a ocho, que son los que tienen «contrastados y confirmados de manera contundente». En este sentido, los padres lamentaron que la Administración no actúe de forma más diligente antes estos casos, pues ellos con sus propios medios han sido capaces de comprobar la «falsedad» de la información que han aportado algunas familias para que sus hijos estudien en este centro concertado. «Badajoz es pequeño, nos conocemos y la gente tampoco lo oculta o disimula», apunta González, que achaca esta circunstancia al hecho de que no teman que sus actos tengan consecuencias por la falta de control que existe.

plazos y tribunales / La Delegación Provincial de Educación, según explican los afectados, tiene tres meses para contestar a este recurso, por eso lo quieren interponer sin dilación, puesto que, en el peor de los casos, la resolución llegaría el 28 de septiembre, con el curso recién iniciado. «Lo que pedimos es que se solucione cuanto antes, porque no queremos que la situación se prolongue hasta diciembre como ha ocurrido en otros casos», advirtieron.

Si por la vía administrativa no logran que su reclamación sea atendida, las familias afectadas están dispuestas a acudir a los tribunales. Según Victoria González, las familias cuentan con el apoyo del colegio Maristas, «Su comportamiento ha sido impecable, pero no es ni juez ni parte, porque no es su competencia determinar quién miente o no en las solicitudes».

Por su parte, la Consejería de Educación señaló ayer que los padres ya han reclamado ante los centros y que hasta el 28 de junio no se abre el plazo para presentar las reclamaciones ante la Delegación Provincial de Educación. Asimismo, remitieron a las declaraciones de la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, que tras ser preguntada por este asunto por la prensa, afirmó que se cumple «escrupulosamente» con el decreto de admisión de alumnos en centros educativos y que, aunque surgen algunos casos en los que hay irregularidades, «no es generalizado».

DIFÍCIL DE CONTROLAR/ Gutiérrez señaló que resulta «muy difícil» para la consejería detectar los falsos empadronamientos, pero que en los que se ha hecho, la consejería ha tomado medidas. «Es una picaresca que es difícil de controlar al 100%. Pasa en el ámbito de la educación y en otros. A mí me gustaría que no insistiera y nosotros intentamos resolver como mejor podemos cuando se da algún caso y, si evidentemente se demuestra, se actúa», insistió.

No es la primera vez que familias denuncian empadronamientos falsos por parte de otras para poder escolarizar a sus hijos en los Maristas, uno de los centros con más demanda de Badajoz. En el curso 2017-2018, tras una denuncia, la consejería resolvió expulsar a tres alumnos al considerar que sus padres habían aportado datos falsos en sus solicitudes, pero los afectados acudieron a los tribunales, que finalmente les dieron la razón y los niños continuaron matriculados.