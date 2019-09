El Festival de Teatro apuesta por la innovación para atraer al público

Montajes innovadores en lugar de propuestas más comerciales, producciones de calidad a cargo de compañías internacionales y nacionales, entre ellas un buen número de extremeñas, y obras que sorprendan al público para despertar su afición por las artes escénicas y provoquen en el espectador la mirada crítica y la reflexión. Esa es la apuesta de la 42 edición del Festival Internacional de Teatro de Badajoz, que del 18 al 30 de octubre ofrecerá 15 espectáculos, entre ellos dos de danza, en el López de Ayala, su sótano y el paseo de San Francisco, que abordarán temas como el desamor, la inmigración, las tecnologías, la enfermedad mental, el paso del tiempo o el feminismo. Todas las funciones comenzarán a las nueve de la noche.

En la programación destaca la presencia de artistas como el norteamericano Richard Saudeck, que presentará el 24 de octubre su espectáculo de mimo y teatro físico Beep boop, en la que será su única actuación en España, así como de la obra Estrella (25 de octubre), de la compañía vasca Marie de Jongh, que define su propuesta como «teatro de adultos para niños y teatro infantil para adultos y que obtuvo el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en el 2018.

La compañía madrileña El Vodevil abrirá el 18 de octubre el festival con El silencio de Elvis, una obra protagonizada por Pepe Viyuela y el actor pacense Elías González, entre otros, que aborda la esquizofrenia y su estigmatización por parte de la sociedad.

Al día siguiente, Sieteatro Producciones, también de Madrid, pondrá en escena La boda de tus muertos, una falsa comedia costumbrista surrealista sobre la familia. El 20 de octubre, la compañía extremeña La Estampa Teatro representará Homenaje inesperado, dirigida por Concha Rodríguez, en la que se reflexiona sobre las nuevas tecnologías aplicadas al control humano.

El día 21 llegará la primera propuesta internacional de la mano de Teatro de los Andes (Bolivia) con la representación de Un buen morir, una exploración humana del amor, muerte y encuentros y desencuentros de una pareja de actores.

La compañía extremeña De Amarillo Producciones, bajo la dirección de Meme Tabares, pondrá en escena el 22 de octubre La vida secreta de Petra Leduc, inspirada en la vida de la escultura Camille Claudel, que permaneció encerrada durante años en un manicomio. Al día siguiente, está programado el primero de los espectáculos de danza, Correr o Fado, de los portugueses Quorum Ballet.

El 26 de octubre desde Andalucía y con el sello de GL Producciones se representará El nombre, una obra que aborda la familia en toda su complejidad. Ese mismo día, a las seis de la tarde, el paseo de San Francisco será el escenario de Custodios, una propuesta de teatro de calle de la compañía extremeña A Saco Producciones, que se inspira en los vendedores ambulantes y en la película ¡Qué bello es vivir!

Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa es el montaje que traerá el 27 de octubre desde Chile Tryo Teatro Banda. El 28 de octubre el festival ofrece dos propuestas: La vida de los salmones, de la compañía extremeña Karlik Danza Teatro en la sala principal; y Fantasmas de agua, con Esther Gala, en el sótano del López de Ayala (23.00 horas).

La programación continuará el día 28 con La buscona, de Trastero 203 (Andalucía), una obra que mezcla el humor y la ternura y culminará el 30 de octubre con What is love? Baby don’t hurt me, una versión libre de Ivánov de Chájov que pretende ser una reflexión sobre el amor, la neurosis y su vacío, de la compañía valenciana Wichita Co& +Soluciones Culturales. Su director, Víctor Sánchez, será el responsable del taller de dramaturgia, interpretación y dirección para profesionales que se impartirá en esta edición.

El Festival de Teatro de Badajoz lo presentaron ayer la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, el director y el gerente del López de Ayala, Miguel Murillo y Miguel Ángel Jaraíz, y el director artístico del festival, Eugenio Amaya. Todos animaron al público a disfrutar de 13 días de «puro teatro».