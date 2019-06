La fiscalía archiva la denuncia de Podemos por el alumbrado led

La Fiscalía Provincial de Badajoz ha archivado la denuncia presentada por el extinto grupo municipal Podemos Recuperar Badajoz por el procedimiento de contratación del alumbrado led en la ciudad, con una inversión de más de 10 millones de euros, ante la sospecha de «irregularidades» en el procedimiento. El fiscal, tras analizar la documentación, considera que los hechos expuestos en la denuncia «no revisten» los caracteres de delito de prevaricación de funcionario público, puesto que los acuerdos adoptados por el pleno del Ayuntamiento de Badajoz para aprobar el expediente de contratación (en junio del 2017) y la adjudicación del contrato (en diciembre de ese mismo año) están «exentos» de datos que puedan calificarlos como «resoluciones arbitrarias».

El decreto de la fiscalía con el archivo de sus diligencias está fechado el 4 de junio y se recibió ayer en el ayuntamiento. El fiscal sustenta la ausencia de delito en que el expediente administrativo para adjudicar el contrato ha seguido los trámites «legales y reglamentarios», que culminaron con la aprobación, con la mayoría necesaria, en los plenos anteriormente citados. PP y Cs votaron a favor y el PSOE, Podemos Recuperar Badajoz y el concejal no adscrito, Luis García Borruel, en contra.

Además, la fiscalía destaca la intervención en el expediente de la Comisión Jurídica de Extremadura que, tras el recurso presentado por la empresa Gamma Solutions, obligó a modificar los pliegos de las cláusulas económicos-administrativas y técnicas iniciales, lo que, según señala, «acredita la voluntad por parte de la Administración de ceñirse a la legalidad, voluntad incompatible con la arbitrariedad que exige el Código Penal» para la prevaricación.

La denuncia de Podemos Recuperar Badajoz, según la fiscalía, se basa en que el ayuntamiento decidió no ir a bajas mayores del 5% sobre el presupuesto de licitación, lo que para la formación morada supuso una limitación de la competencia entre las empresas adjudicatarias. Sin embargo, el fiscal cree que la Administración, a la hora de adjudicar contratos, no debe guiarse solo por la oferta más barata, aunque conlleve menor gasto público, sino por la mejor en relación «calidad-precio». Además, rechaza que la decisión de no admitir bajas que superaran el 5% sea arbitraria. Por todo ello, acuerda el archivo de las actuaciones.

El concejal en funciones de Infraestructuras, Jesús Coslado, a través de sus redes sociales, instó ayer a Remigio Cordero, exportavoz de Podemos Recuperar Badajoz, a pedir «disculpas» al jefe del servicio de Alumbrado y «al resto de personas que hemos trabajado en este gran proyecto» y planteó la opción de querellarse contra él.