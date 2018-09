Leo estos días un libro diferente: Lo raro y lo espeluznante, de Mark Fisher, que, después de escribir lúcidos ensayos sobre futuros imposibles, la depresión o las percepciones culturales, se suicidó en 2017. A través de un sucinto repaso por las obras de Lovecraft, Fassbinder, Philip A. Dick, Priest, Atwood o Nolan, entre otros, el ácido ensayista británico nos lleva a lo raro, que es algo que no encaja, mientras que lo espeluznante es la falta de presencia o la falta de ausencia.

Para entendernos, la película Mullholland Drive, de David Lynch, o Los viajes en el tiempo, de Wells, serían expresión de lo raro y el relato Los pájaros, de Daphne Du Maurier -que detestaba la versión de Hitchcock por blanda- o todo cuanto acontece en el Hotel Overlock de la película de Kubrick El resplandor, como lo espeluznante. Hay diversas categorías tanto en lo raro como en lo espeluznante pero no deja de ser curioso su apunte a lo raro grotesco -que puede generar tanto risa como repulsión- sobre un grupo de música, The Fall, que en 1980 publicó su álbum Grotesque, donde aparecen «máscaras de arándanos», «tocados de avestruz», «cabezas de planta azul claro» o «un hombre con mariposas en la cara». En el 82, publican Hex Enduction Hour donde regresan al absurdo: «Ve mandíbulas por la calle/ los anuncios se vuelven carnívoros…» y la canción resulta todo un despropósito.

Ciertamente, no sé a dónde quería llegar con todo esto, pero ver un chaleco reflectante instalado en el asiento del conductor, observar cómo aún existe gente que escupe en la calle cuando pasas por delante o pedirle a su dueño que le ponga el collar al perro porque me está lamiendo la pierna y me responda, en vez de hacerlo, y con mala cara, que, tranquilo, que el perro no muerde, resulta raro, también relacionado con lo surrealista y, más que nada, espeluznante, por lo que supone de «paisaje parcialmente desprovisto de lo humano». El problema es que Fisher, citándonos a las hechiceras adivinadoras de Macbeth (traducidas, también, como raras o fatídicas) aseguraba que el destino estaba en manos de lo raro («formas enrevesadas de tiempo y causalidad que son ajenas a la percepción corriente») y lo espeluznante («¿quién o qué es la entidad que ha tejido el destino?»). O sea, la estatua de la libertad derribada en la playa del planeta de los simios.