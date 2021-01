La FMD ofertará 800 plazas más en las escuelas deportivas municipales en Badajoz

La Fundación Municipal de Deportes (FMD) pondrá en marcha este mes una campaña para cubrir las alrededor de 800 plazas de diferentes disciplinas que aún quedan libres en los grupos abiertos de las Escuelas Deportivas Municipales de Badajoz. Estos son los que funcionan en distintas instalaciones deportivas y algunas sedes vecinales y se imparten por las tardes. Se han cubierto algo más de 1.600 plazas, de las 2.400 disponibles, por lo que la FMD volverá a ofertarlas tras las vacaciones de Navidad para animar a los más pequeños a que se inscriban.

A causa de la pandemia del coronavirus, el ayuntamiento introdujo algunas novedades en el funcionamiento de las escuelas deportivas para que se pudieran seguir desarrollando. La principal fue la creación de los grupos ‘burbuja’ en los colegios, a los que solo pueden asistir niños del propio centro educativo, para lo que se ajustaron los horarios de las clases, que se imparten en los recreos y antes y después del comedor. La respuesta ha superado las expectativas, con cerca de 2.500 alumnos inscritos. «Era una situación novedosa y los nuevo genera siempre incertidumbre, pero estamos muy contentos porque ha tenido un gran éxito, como demuestran el gran número de chavales y también las felicitaciones que hemos recibido desde los colegios», destacó el concejal de la FMD, Juancho Pérez.

Entre los grupos de los colegios y los abiertos, las Escuelas Deportivas Municipales cuentan con 4.100 alumnos, que se prevé que rebasen los 5.000 tras lanzar la nueva campaña, igualando así las cifras de participantes de años anteriores, cuando la pandemia no ponía limitaciones al deporte base. «Que haya 5.000 niños haciendo deporte de manera gratuita tiene que ser un orgullo para todos los pacenses», destacó el concejal, quien reconoció que mantener esta actividad en la actual situación de crisis sanitaria «está costando mucho trabajo, esfuerzo y recursos». En este sentido, quiso agradecer el «fantástico» trabajo realizado por los monitores y el personal de la FMD, no solo planificando este curso «tan atípico», sino durante el desarrollo de las escuelas deportivas municipales. «Es un lujo para Badajoz tener un grupo de gente tan comprometida y con tantas ganas de trabajar para los niños», destacó.

Los ratios de los grupos se han reducido a entre 10 y 12 alumnos, salvo algunas excepciones. Además, se han introducido nuevas normas para evitar los contagios que, de momento, han dado resultados, pues no se han detectado casos positivos hasta la fecha. Así, existe separación de espacios entre los alumnos, los padres tienen prohibida la entrada a las instalaciones, se han clausurado fuentes y grifos y el material se desinfecta tras cada uso. No obstante, Juancho Pérez apeló a la prudencia y a no bajar la guardia para que las escuelas deportivas se sigan manteniendo libres de covid.

Las Escuelas Deportivas Municipales 2020-2021 arrancaron el pasado 10 de noviembre, con algo de retraso respecto a la fecha habitual de inicio. El motivo, según recordó Pérez, es que con la introducción de los grupos ‘burbuja’ en los colegios, se quiso dar tiempo a los centros educativos para que se organizaran internamente en un curso tan complicado antes de acoger esta actividad. «Creo que fue un acierto», apuntó el concejal de la FMD, que resaltó la colaboración de todos los equipos directivos, tanto los que aceptaron la propuesta como los que por motivos de espacio decidieron que no era viable acoplar las escuelas a su funcionamiento.