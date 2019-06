Fragoso afirma que solo será alcalde de Badajoz con un gobierno de coalición

La experiencia de la última legislatura, en la que el PP ha gobernado en Badajoz sin mayoría absoluta, situación que ha requerido negociaciones constantes para sacar adelante acuerdos puntuales, le ha valido al todavía alcalde en funciones, el popular Francisco Javier Fragoso, para invocar ahora que si sigue en el cargo será con un gobierno de coalición, pues aunque podría ser envestido con 9 concejales si consigue que Ciudadanos y Vox lo apoyen, ya no querría un simple acuerdo de investidura sino que aspira a un gobierno de coalición. Sin avanzar nada sobre cómo pueden ir las negociaciones con Ciudadanos, Fragoso ha señalado que "lo único que tengo claro y eso sí lo puedo decir públicamente, que solo gobernaré en la ciudad bajo un gobierno de coalición" pues "evidentemente si ya ha sido difícil llevar un gobierno con un número de concejales, con menos concejales sería mucho más difícil llevarlo y no voy a someter ni a los compañeros ni a mí mismo a esa presión, porque la ciudad lo requiere".

Respecto a la posición del único concejal de Vox, Alenandro Vélez, que en declaraciones a este periódico ha señalado que exigirá entrar en el gobierno si el PP quiere mantener la alcaldía, Fragoso ha señalado que lo que tengan que hablar lo hará con esta formación y que en todo caso entiende estas manifestaciones como una posición de inicio, que puede variar con el diálogo.

Así lo ha manifestado Fragoso hace pocos minutos, a preguntas de la prensa, en sus primeras declaraciones pronunciadas tras las últimas que dirigió la noche electoral del 26 de mayo. Desde entonces, el todavía alcalde ha mantenido silencio, pues prometió en aquel momento que no se dedicaría a "radiar" las negociaciones con otros partidos. La corporación municipal pacense está formada por 27 concejales, de los que el PP ha conseguido 9, Ciudadanos 4 y Vox 1, la suma necesaria para la mayoría, que se marca en 14 votos. Por su parte, el PSOE consiguió 12 y Unidas Podemos, uno. "Lo que me tenga que reunir y las conclusiones de esas reuniones las haré públicas en el momento en que llegue a un acuerdo o no lo alcance, mientras tanto no voy a estar radiando, cada uno tiene su forma de llevar las conversaciones y yo sobre este tema no me manifiesto nada más que a las partes", ha reiterado.