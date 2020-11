Fragoso anuncia 14 enmiendas al PGE por 124 millones para Badajoz

El alcalde de la ciudad y senador por la provincia de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, anunció ayer la presentación por el grupo popular en el Parlamento de 14 enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, diez de ellas para obtener inversiones directas en la capital pacense y otras cuatro que inciden directamente en el futuro desarrollo de la ciudad. En total suponen inversiones por 123,8 millones de euros.

Fragoso, acompañado por la portavoz y la portavoz adjunto del equipo de gobierno local, María José Solana y Blanca Subirán, respectivamente, explicó que espera que salgan adelante, porque, con un coste de 48,8 millones de euros en las diez relativas a la ciudad, «son una migaja respecto de los 27.000 millones que llegarán para el presupuesto de 2021 y los 144.000 en total. No es una carta a los Reyes Magos, creo que no pedimos nada que no nos corresponda y que no sea justo». Y consideró que los PGE de 2021 «pisotean el futuro de la ciudad»

Las otras cuatro enmiendas suponen inversiones por importe de 75 millones en la provincia, en infraestructuras «de vital importancia para la vertebración y posicionamiento estratégico de la ciudad y sus conexiones con otras partes de España».

Así, se refirió el alcalde a que la cantidad «irrisoria» de 500.000 euros contemplada para el desdoblamiento del acceso a Badajoz cuyo coste es de 20 millones, por lo que pide 6 para 2021 y que la obra termine en 2023 y no en 2026.

Reclama subir de 10.000 a 150.000 euros la partida prevista para alcazaba, para que al final del proyecto se alcancen los 600.000 euros y cumplir el compromiso del Estado de arreglar desde la Puerta del Capitel hasta Biblioteconomía y la Biblioteca Regional.

Otra es para subir a 25,5 millones para acelerar la autovía a Cáceres, el primer tramo previsto a la salida de esa ciudad, pues si no, no se terminaría hasta 2028. «Largo me lo fiáis. Conectar ambas capitales vertebrará la región y la conectará con las otras», dijo. Otra es para incorporar 10 millones para el tramo de Badajoz a la Roca de la Sierra y que la autovía esté terminada en 2024.

Cerro Gordo | N-432, río

Otra enmienda es para destinar 600.000 euros para hacer la segunda glorieta de acceso al Cerro Gordo, cuyo proyecto está en redacción; una más para arreglar el tramo final de Ricardo Carapeto, por 450.000 euros; además de otra para erradicar el nenúfar mexicano del río, por importe de un millón.

Además, se ha presentando una enmienda para que el Estado aporte 100.000 euros para poner en marcha el Consorcio del Casco Antiguo, y que las otras tres administraciones --Junta, diputación y ayuntamiento-- pongan lo mismo para llegar a los 400.000, para poner en valor el entorno monumental de la ciudad.

Igualmente, el alcalde se refirió a otra para conectar la Ronda Sur con el primer tramo de la autovía A-81 hasta la carretera de Sevilla, por 5 millones, «para garantizar un horizonte corto de finalización y que el futuro logístico de la ciudad esté completo».

Enmiendas provinciales

Fragoso señaló que se presentan otras cuatro enmiendas para acelerar con 55 millones la línea del AVE, «no podemos seguir siendo la más lenta en construcción»,

También una para mejorar el corredor ferroviario Badajoz-Puertollano y para la Autovía A-83 de Zafra a Huelva «para conectar con provincias vitales para el desarrollo comercial de Badajoz». Añadió otra por 10 millones para la A-81 de Badajoz a Córdoba y Granada, a la que «solo le dedican 100.000 euros».

A estas inversiones en infraestructuras, Fragoso sumó una enmienda para dotar con 10 millones de euros la constitución del Centro Ibérico de Energías Renovables (CIERE), «que encaja perfectamente con el Plan Nacional de Reconstrucción y Resiliencia que financia la UE y que habla de economía verde y futuro», para que el centro prometido, junto con otro en Braga que ya en marcha, «sea una realidad».

Preguntado sobre si existen negociaciones entre parlamentarios por la provincia de Badajoz de distintos partidos, para sacar adelante todas las iniciativas que se presenten para la ciudad y la provincia, Fragoso, manifestó que «estamos abiertos a ello» y que «nosotros votaremos a favor de medidas que favorezcan a la ciudad y la provincia sean de quien seas», Y añadió, en referencia al PSOE, que «flaco favor le harían los diputados socialistas por Badajoz a la provincia y la ciudad si se subieran al rodillo votando en contra y pisoteando el futuro de Badajoz y Extremadura».