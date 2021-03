Fragoso asegura que volverá a cerrar los parques infantiles si la incidencia del covid sigue al alza

El Ayuntamiento de Badajoz volverá a cerrar los parques infantiles si la incidencia del covid-19 sigue al alza en la ciudad. Así lo ha asegurado esta mañana el alcalde, Francisco Javier Fragoso, que ha mostrado su preocupación por el aumento de los contagios (de 6 el lunes se ha pasado a 59 ayer) y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que respeten las normas sanitarias. “Volveré a cerrar los parques infantiles le parezca bien o mal a los padres, porque mi responsabilidad es la que es y si alguien se cree que son muy compatibles con la propagación el virus, que se vaya una tarde a cualquiera de ellos y que lo evalúe. Ya sé que queda muy bien intentar presionar al alcalde, pero el alcalde está para tomar las decisiones que crea más adecuadas”, ha dicho.

A su juicio, en estos espacios se producen concentraciones de personas no conviventes, “se rompen burbujas” y es muy complicado controlar los aforos. “¿Es razonable pedirle a la sociedad que solo se junten 4 en casa, que en los colegios mantengan las aulas burbujas, y después ver con normalidad que en un área infantil estén 50 niños juntos? Creo que no es coherente”, ha argumentado Fragoso.

El Ayuntamiento de Badajoz ha mantenido cerrados los parques infantiles durante casi un año y no fue hasta principios de este mes cuando, después de consultar las medidas con Salud Pública, se comenzaron a reabrir. Además de desinfectarse, en cada uno de ellos se han colocado carteles con el aforo permitido, el horario de uso y las normas sanitarias que deben cumplir los usuarios.

Fragoso ha abogado por tratar no alcanzar el “tope de las restricciones” para las actividades que generan empleo y que suponen el sustento de muchas familias y se haga el esfuerzo de “prescindir de otras que, aunque estarían bien, no colaboran a parar la pandemia”, ha señalado en referencia a estas áreas para los niños. “Esa es mi línea y nadie puede entender que yo quiera hacerle la puñeta a los más pequeños niños, sino que no es coherente que como padres pidamos que nuestros hijos tengan unas medidas determinadas en el ámbito educativo y después seamos muy laxos en la calle”, ha concluido.

El alcalde apeló a que no se baje la guardia ante una cifras de incidencia que vuelven a situar a la región en en un riesgo medio y que teme que indiquen que "estamos ante una cuarta ola, después de una tercera terrible para la región y el conjunto de España, en número de fallecidos y contagios". Por ello, quiso lanzar un mensaje a los ciudadanos para que cumplan las normas y acudan los cribados que facilita el SES para los supuestos establecidos: que se haya participado en reuniones con no convivientes y viajar desde otras comunidades autónomas.

La policía local, por su parte, según ha dicho continuará con las labores para vigilar el cumplimiento de las normas como ha hecho hasta hora y tendrá tolerancia 0 con quienes no las respeten.