Fragoso: "Badajoz ha tenido la suerte de tener al mejor alcalde de la historia de nuestra ciudad"

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha dedicado a través de sus redes sociales un emotivo mensaje a su antecesor en el cargo, Miguel Celdrán, fallecido este jueves. "Siempre pensé que Miguel, mi amigo Miguel, sería eterno. No concebía, no se me pasó por la cabeza que a él también llegaría en su momento", ha dicho. Acompañando el texto como una foto de ambos abrazados en la puerta del ayuntamiento el día que Celdrán anunció su dimisión, Fragoso dice que él ha tenido "la suerte de haber caminado a su lado varios años", pero que "verdaderamente es Badajoz la que a tenido la suerte de tener al mejor alcalde de nuestra ciudad".

"No he conocido jamás a nadie como él. Miguel Celdrán lo llenaba todo. Su carisma, sus bromas y chascarrillos, su generosidad y su pasión por Badajoz no tenían límites", añade el alcalde, quien asegura que despide a un "amigo, maestro y mentor". "Parte de lo que soy me lo enseñó él", escribe en su publicación.