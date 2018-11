Fragoso considera una 'protesta política' las quejas de los colegios sobre los conserjes

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha reconocido que tiene la "impresión" de que las quejas por la falta de conserjes en los colegios de la ciudad es "simplemente una protesta política en contra del ayuntamiento", y ha defendido que los trabajos de reparación, mantenimiento o vigilancia del edificio que hacía esta figura el consistorio "ya los cubre con profesionales".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre la decisión adoptada por parte de 15 centros educativos de Badajoz de dejar de asistir a las actividades municipales con sus alumnos en protesta por la falta de conserjes en sus centros, una medida que cuenta con el "total apoyo" de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura.

Sobre este asunto, ha reconocido que le "da pena" que "en vez de tener el empeño en intentar ser un instrumento político para atacar al ayuntamiento no se dediquen a exigirle a la Junta de Extremadura que les dote de los medios que necesitan" dado que, según ha defendido, los colegios "no necesitan" un conserje dado que los trabajos de reparación, mantenimiento o vigilancia del edificio que hacía esta figura "el ayuntamiento ya los cubre con profesionales" y "con los estándares profesionales que la ciudad requiere".

Así, ha dicho, actualmente se cuenta con vigilantes profesionales o sistemas de alarma en una ciudad que invierte cerca de 4 millones de euros en las funciones encomendadas en materia de colegios; frente a lo cual ha insistido en que las funciones que dichos colegios quieren que acometan los conserjes que reclaman "están dentro del ámbito educativo", como "responsabilizarse de niños".

"Por ejemplo un portero que pusiéramos nosotros el ayuntamiento ¿tiene que saber si existe una orden de alejamiento o si la custodia no está compartida? Eso lo conoce la comunidad educativa que es la que tiene que saberlo", ha defendido. "Se nos está exigiendo a nosotros porque no se lo quieren exigir a la Junta", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "suena raro" que el presidente de la Federación de padres sea un miembro de la Ejecutiva Socialista Local.

En todo caso, ha avanzado que la concejala de Colegios, María José Solana, se ha comprometido con él mismo a que convocará en los próximos días a los 15 directores de colegios "y si hace falta" a los representantes de las AMPA para "hablar con ellos".

"UTILIZAR A LOS NIÑOS"

No obstante y como hijo de dos maestros, el alcalde ha abundado en que "jamás" podría haber tenido la "pesadilla" de que sus padres, "maestros de vocación", "se pudieran plantear utilizar a los niños en una protesta política o en una guerra ideológica". "Eso en otro lado de España le llamamos adoctrinamiento", ha lamentado.

Al respecto, ha dicho que desde el punto de vista económico el ayuntamiento no tiene que hacer ninguna actividad para ayudar a la educación dado que corresponde a la Junta de Extremadura, pero realiza un "esfuerzo muy importante" en colaborar con los colegios ofreciéndoles actividades para que los profesores tengan "más fácil" poder dar enseñanzas transversales, tales como la prevención de incendios o igualdad y violencia de género.

"No es que nos estén haciendo la puñeta a nosotros porque los niños no vayan a esas actividades, es que les están hurtando a los niños la posibilidad de tener formación en esas materias", ha matizado Fragoso, para quien la mayoría de los colegios que protestan "hace años que no tienen conserje" y algunos son nuevos y nunca han contado con dicha figura y, siendo una reivindicación "legítima" es "tremendamente feo que lo hagan con los niños" y "está fuera de lo que se le presupone, que es la vocación por la enseñanza".

"Actitudes como esta me hacen que se me caiga la cara de vergüenza", ha concluido Francisco Javier Fragoso, que se ha mostrado "convencido" de que "esto no lo entienden" ni la mayoría de los maestros ni padres y ha apostillado que su conciencia "está muy tranquila" dado que "esto no es un capricho", sino "un problema de defender las competencias" del ayuntamiento", que cubre "de sobra" sus responsabilidades.