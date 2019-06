Fragoso cree que seguirá de alcalde pero con un gobierno de coalición

La experiencia de esta última legislatura, en la que el PP ha gobernado en Badajoz sin mayoría absoluta, situación que ha requerido negociaciones constantes para sacar adelante acuerdos puntuales, le ha valido al todavía alcalde en funciones, el popular Francisco Javier Fragoso, para invocar ahora que si sigue en el cargo será con un gobierno de coalición, pues aunque podría ser envestido con 9 concejales si consigue que Ciudadanos y Vox lo apoyen, ya no querría un simple acuerdo de investidura sino que aspira a un gobierno de coalición.

En todo caso, Fragoso se ve investido alcalde de Badajoz el próximo día 15 y ayer dijo tener «la misma ilusión y voluntad que antes de las elecciones, que la noche electoral y las siguientes», pues entiende que existe «un espacio sociológico que ha manifestado claramente» quién quiere que gobierne la ciudad.

Sin avanzar nada sobre cómo pueden ir las negociaciones con Ciudadanos, Fragoso señaló ayer que «lo único que tengo claro y eso sí lo puedo decir públicamente, es que solo gobernaré en la ciudad bajo un gobierno de coalición», pues «evidentemente si ya ha sido difícil llevar un gobierno con un número de concejales, con menos concejales sería mucho más difícil y no voy a someter ni a los compañeros ni a mí mismo a esa presión, porque la ciudad lo requiere».

Respecto a la posición del único concejal de Vox, Alejandro Vélez, que en declaraciones a este periódico señaló que exigirá entrar en el gobierno si el PP quiere mantener la alcaldía, Fragoso señaló que lo que tenga que hablar lo hará con esta formación y que en todo caso entiende estas manifestaciones como una posición de inicio, que puede variar con el diálogo.

Fragoso realizó sus primeras manifestaciones a la prensa, tras diez días de silencio, pues la última vez que valoró los resultados electorales y habló de su futuro como alcalde fue la noche del domingo 26 de mayo. Desde entonces, el todavía alcalde no había vuelto a hablar públicamente, a pesar de la insistencia de los medios. Aquella noche anunció que no se dedicaría a «radiar» las negociaciones con otros partidos. La corporación municipal pacense está formada por 27 concejales, de los que el PP ha conseguido 9, Ciudadanos 4 y Vox 1, que alcanzan la suma necesaria para la mayoría, marcada en 14. Por su parte, el PSOE consiguió 12 y Unidas Podemos, uno. «Lo que me tenga que reunir y las conclusiones de esas reuniones las haré públicas en el momento en que llegue a un acuerdo o no lo alcance, mientras tanto no voy a estar radiando, cada uno tiene su forma de llevar las conversaciones y yo sobre este tema no me manifiesto nada más que a las partes», reiteró.

Sí aprovechó para criticar la postura del candidato socialista, Ricardo Cabezas, de quien Fragoso dijo que le parece «hipócrita» que defienda ahora una aritmética distinta a la que barajó cuando anunció la moción de censura, pues en aquel momento afirmó que era «legítima» para el PSOE con menos concejales, mientras que «ahora no es legítimo que se puedan poner de acuerdo partidos del mismo espacio político». El alcalde en funciones abundó en que este comportamiento es «normal» en Cabezas, que ya ha demostrado otros cambios de opinión, como cuando rechazó la medalla del ayuntamiento pero aceptó la de la diputación.

«La aritmética en democracia -según Fragoso- significa que deben sumar los concejales suficientes para formar un gobierno dentro de lo razonable, es decir, de aquellos espacios que sociológicamente pertenecen al mismo espectro». También él cuando se anunció la moción de censura defendió que debía gobernar la lista más votada, «pero entiendo que con la fractura que existe en este momento en los espacios sociológicos hay que entender quién representa mejor a la ciudad cuando ninguno obtiene mayoría suficiente; nada tienen que ver los parámetros del bipartidismo con el multipartidismo», como ya valoró antes de las elecciones y ayer recordó.