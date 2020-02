Fragoso da a Podemos la opción de que su despacho esté fuera del palacio municipal

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y la portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Erika Cadenas, mantuvieron ayer un encuentro para tratar de buscar una solución al conflicto por el traslado de despacho de la formación morada en el ayuntamiento. Ambas partes, según confirmaron tras la reunión, mantuvieron una actitud conciliadora, con el ánimo de resolver el problema y zanjar la polémica.

Cadenas reiteró a Fragoso lo que ya había dicho públicamente: que su reubicación para que Ciudadanos ocupe las dependencias que han utilizado hasta ahora le parece una decisión «injusta» y que el criterio de representación al que alude el alcalde no se cumple con el resto de grupos, por lo que consideran un «agravio» la medida.

Por su parte, Fragoso, según apuntaron fuentes municipales, insistió en que ha tenido la «deferencia» de que se quedaran en su despacho hasta que el nuevo estuviese listo y comunicó a Cadenas que no existe otro espacio disponible en el palacio municipal, por lo que le dio la opción de buscar alguno en otro de los edificios del ayuntamiento.

Unidas Podemos mantiene que no aceptará trasladarse al «cubículo», pero no descarta la propuesta del alcalde de salir del edificio principal, siempre y cuando la nueva ubicación responda a sus necesidades. Lo que sí pidió Cadenas es que mientras se trabaja en esta posibilidad, no se les desaloje y Cs espere a que se resuelva para instalarse en su despacho.