Fragoso decidirá sobre Vélez cuando haya una medida en firme

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, habló ayer por primera vez sobre la crisis en el grupo municipal de Vox -hasta el pasado viernes, según la propia organización- y lo hizo en su primera comparecencia pública desde que volvió de la Feria del Turismo que se ha celebrado en Madrid. Fue allí donde le cogió el anunció del expediente de expulsión del edil y petición del acta de concejal a Alejandro Vélez, por negarse a rescindir el contrato de su asesor, Juan Atonio Morales, y de el secretario del grupo, Antonio Pozo. Fragoso consideró que el problema es «un asunto puramente interno hasta el momento»; y manifestó que podrá actuar cuando haya una decisión firme», pues «hasta ahora lo que han anunciado es una medida cautelar».

Sobre cómo puede afectar esta situación al equipo de Gobierno, el alcalde afirmó que «cuando llegue el momento, lo valoraré», por lo que no se sabe si llegado el momento se tendría que aplicar la norma antitranfuguiismo.

COMUNICACIONES OFICIALES / Dijo Fragoso que «no sé lo que ha podido comentar la organización y yo lo respeto; nosotros, como ayuntamiento nos movemos por comunicaciones oficiales que recibimos de cada una de nuestras organizaciones; lo que tenemos ahora es una comunicación en la que nos trasladan que han abierto un expediente y que tiene una media cautelar. La ciudad no puede tomar decisiones en función de medidas cautelares, que son provisionales».

Sí pidió «que concluyan su proceso interno y luego ya, la ciudad y yo mismo tomaremos las decisiones que tengamos que tomar».

En relación a la posible influencia de la crisis del grupo en el tripartito, el regidor respondió que «una valoración sobre lo que pueda ocurrir, cuando ocurra; cuando ocurra, en ese momento lo valoraré. No voy a hacer ninguna conjetura».

NO ADSCRITO / Preguntado sobre el posible pase de Vélez a una situación de conejal no adscrito, en función de lo que el partido ha comunicado al ayuntamiento, dijo que «es una suspensión cautelar, o sea, provisional; repito, hay un escrito escueto en el que dice simplemente que le abren un expediente y que le dan como medida cautelar la suspensión de la representación; cautelar y provisional».

Añadió Fragoso que «lo que debe hacer el ayuntamiento es esperar a que resuelvan su expediente, nos lo comuniquen y a partir de ahí actuaremos. Entenderán que el ayuntamiento no puede estar cada dos días, hoy quiero grupo; y mañana lo deshacemos; son actos administrativos y no se toman en función de medidas cautelares».

ANTECEDENTES / Cabe recordar que la primera decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox se le trasladó a Vélez el 16 de enero, pidiendo la rescinsión de los contratos del asesor, Juan Antonio Morales, y del secretario del grupo, Antonio Pozo, con un plazo de dos días, que al no cumplirlo, el 21 se le reclamó el acta de concejal por no seguir las directrices del partido. Ahora, la decisión última está en manos del Comité de Garantías nacional, que al cierre de esta edición no había decidido nada, según fuentes del partido en Madrid.

DESENCUENTRO Y ESTRUCTURA / Las mismas fuentes señalaron que el enfrentamiento entre Morales y Sánchez del Real, que ellos ya han negado, por separado, «no va más a allá de un par de viejos desencuentros en alguna reunión de afiliados». Y añadieron que «Sánchez del Real está centrado en su actividad en el Congreso y no tiene responsabilidad dentro de la estructura provincial en Badajoz, ni la va a tener».

Asimismo, por parte del partido en Badajoz, se insistió en lo que manifestaron desde el principio de la crisis, que «es totalmente falso ese enfrentamiento».

Además, la gestora provincial de Vox en Badajoz fue «nombrada y ratificada por el comité ejecutivo nacional», el mismo que es el encargado de convocar primarias, «para las que no hay fechas previstas», según el secretario de Organización, Gabriel Viñiegla,

Añadió que «hay estructura provincial», y que el partido ha pasado «de tener presencia solo en las ocho poblaciones más importantes de la provincia a tener presencia en 85 poblaciones con órganos locales».