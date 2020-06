Fragoso defiende que la responsabilidad sanitaria en los colegios es de la Junta

No quiso sembrar discordia ni generar polémicas con el Gobierno regional, pero sí dejar las cosas claras. Es lo que el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, defendió ayer, cuando informó de que la Secretaría General del ayuntamiento, a petición de la Concejalía de Colegios, ha emitido un informe que constata que la responsabilidad de todas las medidas que se tengan que adoptar en los colegios para evitar el contagio del covid-19 corresponden a la Junta, tanto en su dotación económica como personal.

Fragoso señaló la necesidad de que las administraciones fijen sus posiciones para evitar «que los hechos nos vayan a superar a todos» y que cuando comience el próximo curso escolar el ayuntamiento se encuentre con que los responsables no han adoptado las medidas que les corresponden. Así, el alcalde defendió que la responsabilidad del ayuntamiento se circunscribe al mantenimiento, vigilancia y limpieza de los centros de Infantil y Primaria. Pero las competencias sanitarias son de la comunidad autónoma, como establece la Ley General de Sanidad. Lo que ha hecho Fragoso es poner el parche antes del grano, para evitar -según explicó- que llegue septiembre y la Junta no tenga planificadas las medidas preventivas a adoptar en los colegios. El alcalde comentó que el informe es «muy largo», pues repasa todas las competencias para evitar conflictos. El objetivo es recordar a los responsables «que deben tener esto planificado, tienen meses por delante, por lo tanto no lo descuiden», insistió.

Fábrica de batería

Respecto al interés de Phi4tech de implantar una fábrica de baterías de litio en la Plataforma Logística de Badajoz, decisión que ha generado conflictos con Cáceres, Fragoso señaló que el ayuntamiento lleva trabajando más de un año en este proyecto, que además está «ligado a otros proyectos por conexión de inversores en la propia ciudad de Badajoz». En todo caso, recalcó que es el inversor el que elige el lugar que le viene mejor y lo que hace Badajoz es poner en valor sus potencialidades «sabiendo que lo que es bueno para Badajoz lo es para Extremadura». Aunque el alcalde pacense dijo que no iba a entrar en polémicas y que «respeta» las quejas que puedan estar surgiendo, sí compartió que «es curioso que una ciudad que se manifiesta en contra de las minas de litio, después quiera la fábrica de las baterías de litio», en referencia a las declaraciones del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, en este diario.