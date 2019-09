Fragoso dice que el exalcalde de Valdebótoa "utilizó el dinero perfectamente"

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha replicado las críticas del PSOE sobre un dinero sin justificar en Valdebótoa al asegurar que el exdelegado de alcaldía en dicha pedanía "utilizó el dinero perfectamente justificado" para diferentes finalidades en el ámbito de las ferias y fiestas y de anticipo de caja, pero que hay "un problema administrativo en la justificación" porque administrativamente "choca" con normas internas como las bases de ejecución del presupuesto.

"Con lo cual me obliga a mí a pedirle que tenga que devolver el dinero, independientemente de que después él pueda a través de un principio general que es el de no enriquecimiento ilícito también de la administración pedir que se le compense por eso que hoy administrativamente le tengo que pedir que devuelva", ha explicado Fragoso.

Ha tachado, asimismo, de "injusto" tener que pedir que devuelva el dinero de algo que "en conciencia" sabe que "se lo ha gastado en el pueblo" y que "no se ha llevado ni un duro de nadie", en cuyo caso ha dicho que el primero que lo lleva a la fiscalía es él mismo, al tiempo que ha recalcado que está "seguro" que "no son 13.000" euros como alega el PSOE, sino "bastante menos" que "seguramente no llegue ni a la mitad".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su parecer ante las declaraciones realizadas este pasado martes por la concejala socialista Sara Durán en su última rueda de prensa en el consistorio con motivo de su nombramiento como nueva directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), y en la que ha pedido explicaciones al alcalde por los más de 13.000 euros "sin justificar" de las fiestas de la pedanía de Valdebótoa celebradas en 2016.