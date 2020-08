Fragoso dice que no tiene voluntad de ceder el remanente al Gobierno

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha manifestado no tener voluntad de ceder al Gobierno el remanente municipal, que cifró en más de 50 millones, «porque lo hemos destinado a los ciudadanos, retrasando el pago de impuestos hasta diciembre para darles liquidez»; si lo cediera, el ayuntamiento «tendría que adelantar el cobro de tributos o pedir un préstamo. Sánchez quiere impedir después de haber administrado bien ese alivio a las familias».

Expresó que el Gobierno establece «que tiene que ser todo o nada, una barbaridad, y atenta contra la autonomía municipal». Para él «no tiene sentido que en vez de ayudar a los ciudadanos o hacer obras, dárselo a Sánchez para que lo devuelva en 15 o 17 años».

El alcalde afronta el cuatrimestre «con la sensación de improvisación del Gobierno y la Junta con la vuelta al colegio, pues se han perdido meses; les hemos requerido para coordinarnos y no han respondido, no han planificado nada y los ayuntamientos asumimos un responsabilidades sanitarias» impropias, dijo. Y extendió su preocupación a la universidad: «Llamaré al rector para saber si se ha previsto la entrada para que no haya colapso en el transporte público, hay que tener aforos razonables, vamos a recibir a miles de estudiantes y nos preocupa; cuanto más aumenta la movilidad, más aumenta el contagio del virus».

CARNAVAL, PREMIOS Y LIBROS / Fragoso anunció contactos en los próximos días con las agrupaciones del Carnaval para decidir si se celebra en 2021, si de suspenderse el concurso de murgas y el desfile de comparsas, se mantiene un carnaval de calle. «Lo importante es conocer la opinión de quienes están implicados en la fiesta, que es de la gente y de la calle y es lógico que haya una ronda de opiniones sobre lo que necesita meses de organización, antes de tomar una decisión definitiva», dijo.

Añadió que la Junta de Gobierno Local ha confirmado la celebración de la Feria del Libro en septiembre, con reducción de aforos en las carpas de conferencias de menores y con medidas extraordinarias para «apoyar al sector librero y editorial». También que se ha habilitado el presupuesto del Certamen de Pintura al Aire Libre, que se celebrará manteniendo las distancias de seguridad; y la dotación de Los Premios Ciudad de Badajoz en sus distintas modalidades.

Señaló Fragoso que el cultural es «de los sectores más afectados por la crisis y de los que más apoyará el consistorio, por el impacto que ha tenido sobre él la pandemia. Sin olvidar la gran inversión en servicios sociales».

COMERCIO Y HOSTELERÍA / Además, «con el presupuesto aprobado» el ayuntamiento sacará las ayudas a los autónomos, a la promoción de la ciudad como destino de compras y de visitas «para crear actividad económica; tenemos ilusión en que la campaña de Navidad sea la recuperación de sectores económicos importantes», anunció. Y recordó el objetivo de trabajar con los servicios sociales «a la espera de que la Junta cumpla el compromiso de aumentar los trabajadores que corresponden a Badajoz, que está infradotada».

En cuanto a la hostelería, cree que hay «cierta injusticia» con locales de categoría E: «Conseguimos aclarar el uso de terrazas, pero aquellos que tengan licencia que les capaciten para servir en mesas dentro del local, no entendemos que no se les permita, manteniendo la distancia de seguridad; especialmente cuando llegue el otoño». Consideró que «habría que dar un repaso a esta normativa; de acuerdo que no se desarrolle el ocio nocturno, pero sí otras actividades compatibles, cuando un local de al lado si puede por tener una licencia distinta».

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local aprobó los padrones de los impuestos de mercadillos, con 401 licencias; del IAE para 1.617 empresas con un volumen de negocios que supera el millón de euros, con una previsión de cobro de 2,5 millones; y de cotos de caza y pesca.