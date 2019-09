Fragoso, dispuesto a facilitar enterramientos islámicos, sin zona específica

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha abogado este viernes por que la ciudad trabaje en base a la normativa autonómica para facilitar así los enterramientos musulmanes en la ciudad, pero ha insistido en que no se cederá un espacio específico en el cementerio.

Fragoso ha respondido así a preguntas de los medios en relación a si "Almossassa", la fiesta que conmemora la fundación árabe de la ciudad y cuya edición 2019 ha sido inaugurada este viernes, será una buena oportunidad para acercar posturas sobre este tema con la comunidad islámica de la ciudad, que tiene presencia en esta fiesta.

"En este tema la postura de la ciudad es clara, -ha dicho Fragoso- en Badajoz no existen cementerios confesionales, ni judíos ni cristianos, son civiles, y por tanto no hay reservas de parte del cementerio para nadie, pues no es necesario".

Esta cuestión no es óbice para que se incentive que un ciudadano musulmán pueda ser enterrado en Badajoz con los preceptos básicos de su creencia, ha dicho.

Por tanto, ha indicado que el Ayuntamiento pacense "facilitará que cualquier persona que quiera enterrarse por el rito islámico" pueda hacerlo, pero en la medida en que "sea compatible con la legislación española".

Según ha manifestado el primer edil de la capital pacense "no se puede decir que quieren estar enterrados aquí y que al lado no haya una persona que no crea en lo mismo", pues en la ciudad no es posible.

Ha recordado que la Junta avanzó para que la legislación civil, la que regula los entrenamientos, permita hacer compatible la esencia de los ritos en que cada persona piensa y, a partir de ahí, la ciudad "está dispuesta a trabajar" en ese ámbito, pero "si uno se empeña en obtener una parcela donde solo se pueden enterrar ellos, la postura de la localidad es clara".

Por otra parte, el primer edil ha destacado el gran número de eventos con los que cuenta este año "Almossassa", fiesta que genera "mucho interés" en la ciudadanía pacense y de múltiples municipios.

En este sentido ha valorado que la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo se haya incorporado a la fiesta con la inclusión de actividades dentro del calendario de eventos.