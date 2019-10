Fragoso encabeza la lista al Senado y desplaza a Acedo al segundo puesto

El actual alcalde de Badajoz, diputado provincial y presidente del PP en la provincia, Francisco Javier Fragoso, quiere ser senador y ha desplazado al exalcalde de Mérida, Pedro Acedo, encabezando la candidatura de su partido para la Cámara Alta. Ha sido el propio Fragoso el que se ha ofrecido a su partido para formar parte de las listas electorales de cara al 10 de noviembre y así asegurarse un cargo político hasta el 2023, dado que en junio del 2021 tendrá que dejar la alcaldía en cumplimiento del acuerdo de reparto firmado con Ciudadanos. El PP solo obtuvo un senador en las elecciones generales de abril, que fue Acedo.

El secretario general del PP en Extremadura, Fernando Manzano, dejó claro ayer que el partido «no» ha ofrecido a Fragoso formar parte de la candidatura del Senado. «No es verdad que el partido le haya ofrecido ni a Fragoso ni a nadie. El partido no va ofreciendo», remarcó, a lo que añadió que «aquí nadie puede ir de gallo del corral porque no hay gallos en el corral».

Pedro Acedo, que encabezó la candidatura en las elecciones de abril y salió elegido, continuará en la lista, pero como número 2, seguido en tercer lugar por Auxiliadora Correa, que ya fue con él en las candidatura anterior. De la nueva candidatura, al entrar Fragoso, cae Teresa Tortonda, que fue en el puesto número 2 en los anteriores comicios y que ahora va como su primera suplente.

En declaraciones a este diario, el exalcalde de Mérida manifestó anoche que nadie del partido lo había llamado para avisarle del cambio en la candidatura, que él acepta porque es «un soldado, a veces es verdad que acuchillado, pero estoy a las órdenes de quien toma las decisiones». En este sentido, Acedo reconoció que él no ha dado razones al partido para no volver a encabezar la candidatura, a sabiendas de que el primero en la lista tiene más posibilidades. Adujo que sigue teniendo la misma edad que hace 5 meses (64, cumple 65 en febrero) y añadió que puede que las circunstancias que han cambiado sean las de «otro», en referencia a los resultados de las pasadas elecciones municipales. Apuntó además que en abril él fue el más votado en la ciudad de Badajoz, donde el PP fue el tercero. En todo caso, recalcó que trabajará para que su partido obtenga los mejores resultados el 10N.

Respecto a la lista al Congreso del PP, el número 1 por Badajoz volverá a ser Víctor Píriz, seguido de Teresa Angulo. En las anteriores elecciones los populares solo obtuvieron un diputado por la circunscripción de Badajoz. En el número 3 repite el exconcejal de Urbanismo en Badajoz Celestino Rodolfo, pero ya no aparece en el 4 Beatriz Villalba, que fue concejala de Recursos Humanos.

Las candidaturas que ayer adelantó este diario fueron ratificadas por la tarde por el Comité Electoral Nacional, que apuró el plazo para presentarlas, que terminó anoche a las 00.00 horas. Las listas de Badajoz fueron aprobada el domingo por la tarde por el Comité Electoral Provincial, que es elegido por el Comité Ejecutivo Provincial, que preside Fragoso. Ninguno de los integrantes de ambos órganos es de Mérida, con lo cual Acedo tenía poco que hacer si el presidente provincial había tomado la decisión de encabezar la lista de su partido para el Senado.

Pero no hay que olvidar que el sistema de elección para la composición de la Cámara Alta se basa en listas abiertas. Fragoso tiene todas las papeletas de ser senador, porque así lo ha decidido él y esto puede provocar una crisis municipal. PP y Ciudadanos acordaron repartirse la alcaldía, dos años cada uno. La ley permite compatibilizarla con el Senado (de hecho Miguel Celdrán lo hizo), pero Ciudadanos ya ha dado muestras en otros ayuntamientos de que no está por la labor. En Cáceres obligó a la alcaldesa popular, Elena Nevado, a abandonar el Senado en la anterior legislatura. La diferencia es que en Badajoz ya existe un acuerdo firmado. Si Fragoso decidiese irse antes de cumplir sus dos años, dejaría de alcaldesa a María José Solana. Ciudadanos no quiso pronunciarse ayer sobre lo que pueda ocurrir, ni tampoco lo hizo el todavía alcalde del PP.