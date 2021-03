Fragoso: "Me hubiese gustado acabar la legislatura, sin duda"

El próximo lunes, 15 de marzo, se cumplen ocho años desde que el popular Francisco Javier Fragoso asumió la alcaldía de Badajoz, donde solo permanecerá tres meses más, para cumplir el acuerdo de alternancia firmado al inicio de la actual legislatura entre el PP y Ciudadanos. Esta entrevista estaba concertada por este motivo. Los últimos acontecimientos relativos a los acuerdos y rupturas entre partidos en el ámbito nacional invitan a iniciarla con lo que está ocurriendo en las relaciones entre Cs y el PP.

-La derecha se tambalea, ¿en Badajoz hay temor a perder el equilibrio?

-En Badajoz tenemos un acuerdo sólido que está dando magníficos resultados en la gestión y en la ciudad. Fue un proceso absolutamente estable a partir del acuerdo al que llegamos con motivo de la investidura. Por lo tanto, nada tiene que ver lo que está ocurriendo en otros sitios con lo que vaya a suceder aquí.

-¿Cuáles son las bases de este entendimiento?

- En primer lugar, cada uno tiene muy claro que lo primero es Badajoz y la idea de por dónde debe ir la ciudad. El resto son anécdotas. En segundo lugar, las relaciones personales, el hecho de poder conectar y hacer un esfuerzo por mantenerlas a pesar de las diferencias normales que pueda haber son también la clave del éxito. Debo reconocer que, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, he tenido muchísima suerte con los candidatos que eligió en las últimas elecciones pues facilitan el entendimiento. De la mano de Cs no ha venido gente tan impresentable como Luis García-Borruel, elegido la legislatura pasada, ya condenado por la justicia.

-Cumple 8 años en la alcaldía y dentro de tres meses debe pasar el testigo. ¿De verdad se va a marchar?

-Sí, claro. No hay otro escenario que no sea cumplir el acuerdo. Es lo normal.

-Dejará la alcaldía, pero ¿se irá del ayuntamiento?

-Sí. Es lo mejor para el ayuntamiento y lo mejor para la ciudad. Una persona que ha sido durante tantos años alcalde, como es mi caso, que cumplo ahora 8 años de mandato y que llevo tanto tiempo en la casa, creo que ya he cumplido la etapa de lo que debía aportar a la ciudad y mi presencia podría distorsionar la nueva etapa.

-La percepción de los últimos meses es que el grupo municipal de Ciudadanos está buscando su protagonismo y marcando su propio territorio. ¿Hay un distanciamiento del grupo del PP?

-Ni existe, ni yo lo percibo. Tenemos un equipo cohesionado, cada uno con sus delegaciones y con absoluta normalidad. A veces nos movemos más por los rumores en niveles mediáticos que por la realidad que se vive en el ayuntamiento. También hay que verlo en su contexto: estamos hablando de que hemos vivido un año de pandemia y era muy difícil que muchos concejales pudieran marcar un perfil propio porque la crisis sanitaria lo arrasaba todo. En alguna medida volvemos a una cierta normalidad administrativa y como es lógico cada uno va desarrollando su propio trabajo. Pero de verdad, no hay nada de nada.

-¿Está manteniendo contactos con el futuro alcalde para el traspaso?

-Ahora mismo el equipo de gobierno está centrado en el día a día, en gestionar la ciudad, que vive un momento de esperanza en el futuro y en sacar proyectos adelante. El proceso de cambio llegará con absoluta normalidad. Está diseñado porque así lo pactamos y no hay ninguna incertidumbre. Por lo tanto, tranquilidad. En su momento el PP y Ciudadanos nos dividimos las áreas de las que cada uno íbamos a ser responsables y organizamos incluso la propia sucesión para que Ignacio Gragera pase a ser el alcalde y María José Solana (PP) primera teniente de alcalde y portavoz. Está acordado y firmado. El único matiz es que en su momento quien estaba previsto que entrara era Paloma Morcillo, que ya está, y será Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo. Cuando las cosas están organizadas permiten no perder ahora tiempo. No hay conversaciones. Se diseñó en su momento y se planteó de forma que fuese lo más estable posible.

-¿Qué tendría que ocurrir para que el traspaso no se produjese?

-Nada.

-¿Cree que los ciudadanos entenderán que haya un alcalde de un partido con tan solo cuatro concejales?

-Esto es fruto de la aritmética política que da el nuevo contexto. Nosotros lo que hemos hecho es articular una mayoría que representaba a la sociología de la ciudad con este resultado, que es lo que se votó.

-¿Confía en que el concejal de Vox apoye al nuevo alcalde?

-Sí. Estoy convencido.

-¿Hasta qué punto la presencia de Alejandro Vélez en el equipo de gobierno ha determinado la acción política del equipo de gobierno?

-Aquí todo condiciona todo. Condiciona la presencia de Alejandro Vélez y la actitud de Ricardo Cabezas (PSOE), siempre oponiéndose a todo y confrontando, con un berrinche por no haber sido alcalde, y condiciona tener que gobernar con tres partidos diferentes. Pero puedo decir que me encuentro profundamente satisfecho de la labor de gestión que han hecho todos y cada uno de los concejales. Incluido, como no podía ser menos, Alejandro Vélez, que está haciendo un magnífico trabajo en las áreas que tiene encomendadas.

-¿La presencia de Vélez ha sido determinante en su negativa al cementerio musulmán?

-En absoluto. Creo que mi posición en este tema es la misma que he tenido siempre. Nosotros debemos colaborar para que los ciudadanos de Badajoz que profesan la fe musulmana puedan enterrarse siguiendo los preceptos fundamentales de su religión. Pero nadie entendería que troceáramos los cementerios en espacios exclusivos para unos y para otros. Todos aquellos que piden que se dé un trozo del cementerio para que lo gestionen los musulmanes pondrían el grito en el cielo si yo planteara dejar una parte solo para católicos. Es la gran hipocresía. Aquellos que defienden con vehemencia no solo la aconfesionalidad del Estado sino que les gustaría que fuese laico, son los que me piden que deje un trozo de cementerio a una confesión religiosa. ¿No es hipócrita? Es un postureo político. He intentado ser coherente. Me gustaría que se hiciese compatible y creo que les hemos dado muchas posibilidades.

-¿Seguirá en el Senado?

-Sí, el tiempo que queda de legislatura.

-¿Solo esta legislatura?

-De mí no depende. Dependerá de la decisión de mi partido si entiende que pueda tener interés el papel que yo pueda jugar. Yo a la política he venido para hacer cosas, porque me divierte y me apasiona. Pero gracias a Dios tengo mi vida solucionada en un trabajo como profesor de universidad que me satisface y al que no pongo ninguna pega. Si hay algo que en un determinado momento mi partido pueda entender que yo le puedo aportar y me apasione, estaré encantado. Si no, con toda normalidad dedicaré mi tiempo libre a colaborar con mi partido y tranquilamente retornaré a las clases.

-¿Volvería a la política local?

-No tiene sentido

-Se acerca el congreso provincial del PP, que tiene que celebrarse antes del verano. ¿Se presentará a la reelección como presidente?

-Cuando llegue el momento lo plantearemos.

-El rumor es que sí y que habrá más candidatos.

-Los rumores no me afectan, ni en positivo ni en negativo.

-En el ayuntamiento, las relaciones con el PSOE se han agriado esta legislatura aún más. ¿Es personal?

-Evidentemente yo no tengo nada personal. Creo que el papel que jugó Ricardo Cabezas por su ambición política en todos los procesos del Club de Debates Urbanos (grupo de Facebok) pone de manifiesto que no tiene escrúpulos y gestionar cuestiones con una persona así es complicado. Si a eso unimos la tremenda ambición que ha demostrado siempre, está claro que no lo facilita. Dicho lo cual, siempre he querido ser profundamente escrupuloso en el respeto de la representación institucional que cada uno tiene. Pero Ricardo Cabezas vive en un continuo berrinche. Está frustrado, como un niño al que han quitado el juguete. Tiene que entender que los que hoy conformamos el equipo de gobierno sumamos el 50% de los votos, mientras que el PSOE y Podemos no llegan al 45%. Somos mayoría los que representamos la voluntad de la ciudad y lo tiene que respetar.

-Va a estar ocho años en tres legislaturas. Recogió el testigo de Miguel Celdrán a mitad de la primera y ahora lo cede a Gragera en la mitad de la tercera. ¿Le gustaría que fuese de otra manera?

-Me hubiese gustado haber tenido la mayoría suficiente para haber cumplido mi idea. Yo lancé que ésta iba a ser mi última legislatura en el ayuntamiento, pero en vez de ahora, al final. Aunque con absoluta normalidad. Debo respetar que el resultado electoral decidió la situación que vivimos hoy. Sin duda me hubiese gustado acabar la legislatura.

-Estos últimos meses han sido muy complicados, por la crisis sanitaria y económica.

-A nivel de gestión, sin duda. Pero a nivel personal, aunque parezca mentira, para mí han sido de los más apasionantes. Cuando uno decide dar el paso a la política lo hace porque quiere aportar algo. Sinceramente me encuentro satisfecho de cómo el ayuntamiento, los funcionarios, la administración municipal ha podido acompañar a los vecinos en estos meses terribles de pandemia, tomando decisiones que eran importantes, en las que nos hemos adelantado. Ha sido una época que da sentido a la vocación política, que es estar aquí para echar una mano y aportar algo. Seguramente con errores. A nivel personal fue mucho más difícil la legislatura pasada, debido a personas condenadas por la vía penal que vinieron al ayuntamiento a otros intereses que no era los generales y que difamaron, calumniaron y tocaron a mi familia. Acabé con la boca torcida por una situación de estrés provocada sin duda por estos sinvergüenzas. Este fue el momento personal más difícil. Cuando acabe esta etapa me podré ir con la cabeza bien alta por no haber decepcionado jamás ni a mi padre ni a mi padre político, Miguel Celdrán. Me voy de aquí siendo una persona honrada, con principios y con valores.

-¿Confía en la justicia?

-Aun estamos en la fase de instrucción. Pero tengo la esperanza de que la justicia llegará.

-¿Qué pasa con las ayudas municipales que anunciaron para los negocios que han cerrado? Tenían que estar ya en marcha.

-Saldrán. Se están terminando las bases. Será casi inmediato. No sé si coincidiremos con las de Pedro Sánchez, que también las anunció hace tiempo.

-Badajoz está viviendo una etapa de grandes proyectos e inversiones. Pero ayer nos enteramos de que Zara, el buque insignia de la calle Menacho, cierra. ¿Le preocupa?

-Sí, claro. No es una buena noticia para la ciudad ni para el comercio. Vivimos un momento convulso en el ámbito del comercio. Este grupo va a cerrar mil tiendas en el mundo. Los hábitos de los propios consumidores han evolucionado de forma que en lugar de entender las tiendas como espacios para comprar, las utilizamos para devolver lo que compramos. El ayuntamiento junto con empresarios y comerciantes tendremos que ver en qué podemos colaborar con la Junta para seguir dinamizando estos espacios del centro, que además de un componente económico tienen uno social. Pero creo que va a ser un error tremendo del grupo, porque la ciudad va a vivir en los próximos años un momento dulce en el crecimiento económico y en la generación de empleo. La gente tendrá que consumir y vendrán otros a ocupar su lugar.

-Estos tres meses que le quedan, ¿a qué le gustaría dedicarlos o qué querría culminar?

-Trabajar. No tengo ninguna obsesión. No he venido al ayuntamiento a trascender, sino a intentar cumplir en cada momento lo que era mi obligación. Voy a estar estos tres meses dedicado a que sigan dando frutos los proyectos importantes que tenemos en Badajoz. Si tuviera que resumir el sentimiento de estos ocho años es sin duda el agradecimiento y el privilegio por haberme permitido ser alcalde, que es lo mejor a lo que se puede aspirar en política.