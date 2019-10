Fragoso no entendería un no a un centro de salud y un sí a un supermercado en el Hospital Provincial

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha reconocido que "no" entendería "cómo se puede decir no al centro de salud y sí a un supermercado" en el antiguo Hospital Provincial, propiedad de la Diputación de Badajoz.

"Yo en las expectativas que pueda tener una empresa sobre su desarrollo empresarial no voy a entrar, me parecen todas legítimas y me parecen todas respetables", ha señalado Fragoso al ser preguntado por su parecer ante la noticia publicada en el Diario HOY de que Mercadona estudia instalar un supermercado en el Hospital Provincial de Badajoz.

Ante ello, ha apuntado que le "parecería francamente sorprendente" el hecho de que una administración pública "pueda estar planteándose" que se pudiera instalar un supermercado "mientras por un lado le niega a los vecinos del Casco Antiguo y de Pardaleras el que se pueda ubicar en el Hospital Provincial el centro de salud tan deseado para ellos".

Al respecto, ha agregado que, a la hora de plantear qué necesidades públicas se deben cubrir con un edificio público, "parece mentira que lo que se pueda plantear como prioridad es un supermercado", ante lo cual le "parece respetable" en todo caso que dentro de sus políticas de expansión o crecimiento económico se puedan plantear el Provincial como ubicación.

"No me parece de recibo que a la ciudad, que a Pardaleras, que al Casco Antiguo se le diga no hay espacio en el Hospital Provincial para su centro de salud pero en cambio sí lo hay para poner un supermercado, yo sinceramente no lo entendería", ha insistido el primer edil.

De igual modo, ha reconocido que "no" se lo ha planteado "absolutamente nadie" y que, si la decisión dependiera de él, hasta que no se tenga "satisfecha" la necesidad del centro de salud "difícilmente" podría plantearse cualquier otra cuestión, en relación a lo cual ha expuesto además que se trata de un debate que "tampoco" quiere "enrevesar más".