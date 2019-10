Fragoso pide a Vara una zona franca en la Plataforma Logística y la apertura del centro de renovables

Los dos problemas de Badajoz son ellos VARA Y FRAGOSO son dos inutiles que no sirven para nada, NO VAN A HACER NADA. VARA le tiene un odio a Badajoz capital tremendo tiene una xenofobia abierta y publica que no la disimula ¿va a hacer este tio algo por la ciudad? solo hara cosas negativas. Fragoso es de merida por mucho que en su dni ponga nacido en Badajoz, y no le gusta Badajoz, se la esta cargando, esta destruyendo todo y rudiculizando los monumentos con luces de colores postes y todo mal echo es una verguenza como fragoso tiene la ciudad y las carreteras ha quitado carriles de las grandes avenidas, el trafico es un caos, ha llenado de bandas reductoras la ciudad y de radares, de prohibiciones, de suciedad, de violencia y drogas.