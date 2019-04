Fragoso presenta una lista con 20 caras nuevas y un 40% de independientes

De una lista de continuidad y prácticamente heredada de su antecesor en el cargo, a una con 20 nuevos nombres, hasta ocho en los quince primeros puestos. Esa es la apuesta del candidato del PP al Ayuntamiento de Badajoz y actual alcalde, Francisco Javier Fragoso, para revalidar su mandato en las próximas elecciones municipales de mayo. La candidatura se ha renovado al 70% con respecto al 2015 (repiten 14) y muchas de las incorporaciones son profesionales sin experiencia previa en política. El 40% de quienes la integran no son militantes del Partido Popular.

Tras la presentación en solitario hace unos días de su ‘fichaje estrella’ el exjugador de balonmano Juancho Pérez, que ocupa el número 2 en la lista, Fragoso, dio a conocer ayer al resto de su equipo en un acto en la plaza de las Américas. La actual portavoz municipal y segunda de a bordo del alcalde, María José Solana, es la número 3 de la lista. Del cuarto al séptimo lugar todos son nombres nuevos: la empresaria Loles Álvarez (4), el abogado Jaime Mejías (5), el empresario y expresidente de Aspremetal, Eladio Buzo (6) y el visitador médico y psicólogo Antonio Cavacasillas (7).

Hay que descender hasta el número 8 de la lista para volver a encontrar a un miembro del actual equipo de gobierno. Este puesto lo ocupa Blanca Subirán (concejala de Empleo y Desarrollo Económico, Comercio e Ifeba) y tras ella aparecen en el 9 Jesús Coslado (Infraestructuras, Modernización y Transportes); Paloma Morcillo (Cultura), en el 10; Francisco Javier Gutiérrez (Turismo, Aguas y Bomberos), en el 11; y Francisco Javier Pizarro (Juventud), en el 12. Como número 13, el mismo que concejales tiene ahora el PP en el ayuntamiento, se incorpora Pilar Montero, maestra del colegio Nuestra Señora de Fátima de la Uva, y el 14, número de ediles que permitiría a los populares gobernar en solitario, lo ocupa Loli Vázquez, profesora de la Facultad de Educación y exdirectora de la Casa de la Mujer en Badajoz durante el Gobierno de Monago.

Hay incorporaciones y también destacadas ausencias en la lista del PP al Ayuntamiento de Badajoz. No repiten acompañando a Fragoso el concejal de Limpieza, Antonio Ávila, el de Urbanismo, Celestino Rodolfo, el de Deportes y Festejos, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle –todos con varias legislaturas a sus espaldas– ni tampoco la de Recursos Humanos, Beatriz Villalba, y el de Estadística, Manuel Fuentes. Rodolfo y Villalba van en la candidatura del PP Congreso por Badajoz. Sí aparece en la candidatura, aunque de forma simbólica en el número 24, la actual concejala del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), Rosario Gómez de la Peña. También el pediatra Juan Cardesa, en el 25; la directora de la revista Grada, Anuncia Maján, en el 26; y el exalcalde Miguel Celdrán, cerrando la lista en el puesto 27, han querido mostrar con su presencia su apoyo al proyecto de Fragoso.

El resto de la candidatura la completan Beatriz Guiberteau (15), Francisco de Asís Flores (16); Teresa Flores (17); Juan Daniel Sánchez (18); José Antonio Expósito (19); Petra Samino (20); Domingo Gil (21); Raquel Gallardo (22) y Genaro Gil (23). En cuanto a los suplentes, los encabeza la exconcejala Cristina Suárez-Bárcenas, seguida por Francisco Elías, José María Bueno, Rufina de Amaya, Felipe de la Cruz, Pedro Martín y Antonia Sánchez.

Fragoso destacó que esta lista quiere romper con «clichés» de quienes califican al PP como «vieja política», pues aúna «renovación y experiencia» e incorpora profesionales de diferentes sectores dispuestos a dar un paso al frente y poner su «prestigio» y bagaje para ayudar a «seguir convirtiendo a Badajoz en una ciudad extraordinaria». El candidato del PP reconoció haberse sentido «abrumado» ante la cantidad de personas que aceptaron sumarse a su proyecto cuando se lo planteó «casi sin dejarme terminar de hablar» y destacó la «ilusión y ganas» que tienen todos ellos de trabajar por la ciudad.

«Soy una enamorada de Badajoz y cuando me lo propuso, no lo dudé. Quiero trabajar por la ciudad y con el PP por que creo que lo está haciendo muy bien y voy a hacer todo lo posible porque siga mejorando», aseguró Loles Álvarez, que debuta en política como número 4 de Fragoso.

Para Eladio Buzo con su incorporación y la del resto de nuevos nombres a la candidatura, el PP cumple con una demanda de la ciudadanía: «contar con gente con una dilatada experiencia y que puedan aportar a pie de calle». También sin experiencia política, cree que es de valientes dar este paso «y como yo me considero valiente, me atrevo a ayudar en todo lo que me pidan», dijo.

Antonio Cavacasillas (7), que se afilió al PP a los 18 años de la mano de Mariano Gallego, aceptó la propuesta de Fragoso «porque su proyecto es ilusionante y enseguida le dije que sí», comentó.