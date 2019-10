Fragoso seguirá de alcalde cuando sea senador pero dejará la diputación

A lguien dudaba de que yo me iré de la diputación?», preguntó el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, al terminar la rueda de prensa que ofreció ayer en la sede del PP de Badajoz como cabeza de lista de su partido en la candidatura al Senado, junto a Víctor Píriz, que encabeza la del Congreso. Fragoso y Píriz habían convocado para presentar, según dijeron, la campaña electoral. Pero ambos debían saber que el alcalde acapararía todo el protagonismo, como así ocurrió, pues hasta ese momento no había hecho declaraciones desde que el lunes se conocieron sus nuevas aspiraciones políticas. Fragoso fue tajante al asegurar que si es elegido senador -de lo que dijo no tener la menor dudas, ni tampoco de que el PP obtendrá 3 senadores por la provincia- dejará la Diputación de Badajoz, de la que forma parte desde que comenzó la actual legislatura. El alcalde se irá de la corporación provincial, como ya hizo en su momento, porque «sería absolutamente imposible compatibilizar tantos cargos».

También tiene claro y así lo manifestó, que seguirá siendo alcalde, porque ese es su compromiso, hasta el verano del 2021, fecha en la que renunciará y pasará el bastón de mando al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, en cumplimiento del pacto de gobierno firmado entre el PP y Cs. No seguirá siendo concejal, como ya se sabía, «por sentido común» y cuando se vaya del ayuntamiento entrará en el grupo popular la que fuera concejala de Cultura, Paloma Morcillo. Sobre su compromiso con la alcaldía subrayó que «los ciudadanos de Badajoz son mi prioridad y jamás cambiaría ninguna opción política por la responsabilidad que tengo con ellos» y que cumplirá «hasta el último día». Según sus palabras, si tuviera que renunciar a la alcaldía para ir al Senado, no lo haría y se quedaría en el ayuntamiento.

Fragoso defendió que hay muchos otros alcaldes que son senadores al mismo tiempo, como lo fue su antecesor, Miguel Celdrán, y también recalcó que no se puede cuestionar su capacidad para compatibilizar ambos cargos. «Me parecería injusto que se ponga en duda que tengo capacidad de poder compatibilizarlo, en Extremadura hay muchos casos de todos los partidos políticos». Como ellos, Fragoso pasará a cobrar su sueldo de la Cámara Alta y dejará de percibirlo de las arcas municipales. No se plantea qué puede pasar después de su paso por el Senado. «Dios dirá» dijo. «Si mi partido lo quisiera, yo podría estar colaborando en el ámbito en que pueda ser útil, si no tranquilamente me voy a dar clases a mi facultad, que me hace absolutamente feliz».

POLÉMICA CON MANZANO / En cuanto a la polémica con su partido, sobre si ha sido el PP quien le ha pedido que forme parte de las listas o al contrario, se negó a aclarar cuál ha sido el proceso y si el secretario general, Fernando Manzano, tenía razón cuando afirmó que el partido no le había ofrecido nada. Según el alcalde pacense, es una cuestión que no interesa «absolutamente nada» a los ciudadanos. Tampoco le han molestado, según dijo, las palabras de Manzano.

Respecto a Pedro Acedo, que ha quedado relegado al segundo puesto en la candidatura del Senado, argumentó que no se trata de tener razones sino que es la dirección nacional la que decide el puesto que ocupa cada uno. Fragoso aseguró que había hablado el día anterior con el exalcalde de Mérida y destacó que Acedo, como él, son «personas absolutamente leales a nuestro partido».

Fragoso habló también de sus motivos cuando manifestó su «orgullo por poder encabezar la lista del Senado y representar el proyecto político que significa el PP» y destacó que con su presencia en la candidatura, su partido «ha querido poner en valor la experiencia de aquellos que llevamos años gestionando diferentes administraciones». En su opinión, «será bueno para Badajoz y para la provincia que alguien de mi experiencia tenga la oportunidad de aportarla en el Senado y de defender sus intereses».