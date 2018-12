Fragoso solicitará a la Junta un centro de salud para las Vaguadas y su entorno

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, señaló ayer que trasladará a la Consejería de Sanidad la necesidad de que incluya en sus planes la construcción de un centro de salud en las Vaguadas, para que dé cobertura sanitaria a sus vecinos y a los de otras urbanizaciones del entorno. Lo hizo tras entregar a representantes de la asociación vecinal las llaves de su nueva sede y mantener un breve encuentro en el que abordaron algunas de las necesidades del barrio.

Fragoso defendió que los 6.000 residentes de las Vaguadas, a los que se unen los de la Dehesilla de Calamón, el Manatío, los Lebratos y Campo Pino, «merecen» contar con un centro de salud propio y no tener que desplazarse siete kilómetros para ser atendidos en los de Valdepasillas o Ciudad Jardín como ocurre ahora.

La construcción de un centro de salud en esta barriada es una vieja reivindicación de los vecinos. La asociación vecinal mantuvo en el pasado algunos contactos con la Consejería de Sanidad para plantearle esta demanda pero, según recordó su presidente, Guillermo Villasán, la Junta descartó alegando que ni por población ni por las distancias a los centros de salud de referencia se estimaba necesaria la creación de otro en las Vaguadas, que supondría establecer también una nueva zona de salud en Badajoz.

Villasán aseguró ayer que retomarán su solicitud, pues la población va en aumento y, según sus datos, en Las Vaguadas y urbanizaciones cercanas residen más de 8.000 personas, una cifra que considera suficientemente importante como para que se haga el nuevo centro de salud y los vecinos no tengan que ir hasta Ciudad Jardín y Valdepasillas. Según Villasán, en algunos casos miembros de una misma familia tienen asignados diferentes centros de salud.

Pero, de momento, la Consejería de Sanidad mantiene su postura y no tiene previsto construirlo, según señaló ayer a este diario. En este sentido, recordó que cuando se elaboró el actual Mapa Sanitario de Extremadura, en el 2016, no se recibió «petición alguna» por parte del Ayuntamiento de Badajoz proponiendo la creación de una nueva zona de Salud en las Vaguadas. No obstante, aseguró que la solicitud podría ser tenida en cuenta para futuras revisiones del mapa sanitario extremeño, «cuando se estudiaría la viabilidad técnica de la propuesta».

Con respecto a la situación de integrantes de una misma familia con distinto centro de salud que exponen los vecinos, la consejería señaló que la solución es que acudan a la Unidad de Tarjeta sanitaria de su zona de salud y soliciten la agregación familiar.

CARRETERA DE VALVERDE / La mejora de los recursos sanitarios no es la única demanda que Fragoso propondrá a la Junta para esta zona. El alcalde también consideró que es el momento de que el Gobierno regional se plantee continuar con el desdoblamiento de la carretera de Valverde, desde la última entrada de las Vaguadas hasta la Dehesilla de Calamón. «Hay una complicación de tráfico muy importante, con un cruce de salida peligroso, y no solo vale una rotonda de entrada a la Dehesilla, esa que me prometió el director general de Infraestructuras, pero que no se ha hecho», justificó.