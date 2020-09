Fragoso se solidariza con los padres y directores de colegio

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, mandó ayer un mensaje de «solidaridad» y de «tranquilidad» a los directores de los colegios que se plantaron la tarde del pasado miércoles para reclamar una solución a los problemas del inicio de curso ante la pandemia, para garantizar la seguridad del alumnado y del profesorado.

«Entiendo su hipersensibilidad, sobre todo cuando se les hacen responsables de la coordinación covid en sus centros, y que deban estar localizados 24 horas al día para atender cualquier contingencia», pero «quiero mandarles un mensaje de solidaridad y de tranquilidad, pues el ayuntamiento no dejará de desinfectar las aulas afectados por positivos de covid, como venimos haciendo», manifestó ayer cuando se preguntó por el plante.

No obstante, el alcalde volvió a criticar la planificación del inicio del curso escolar culpando de ello a la Consejería de Educación, a la que reclama que cumpla con su responsabilidad en cuanto a desinfección de los colegios se refiere, «porque así lo recoge la ley».

Manifestó que «creo que se ha reorganizado muy bien los servicios, adaptando las necesidades que tienen los centros, han salido algunas necesidades raras nuevas, que si la consejería nos hubiera contestado a los escritos que le hicimos en julio a lo mejor podríamos saber que hay comedores que van a utilizar de aula», Y añadió que «entiendo que a un director le pongan nervioso todas estas situaciones, al no tener profesores suficientes para desdoblar los cursos o que no s cumplan las ratios, o que no hay distancia adecuada entre los pupitres en muchos sitios, pero el ayuntamiento no les ha dejado tirados en ningún caso y si se detecta alguna necesidad de mejora de limpieza se hará».

Señaló Fragoso que se está analizando la planificación de los turnos de mañana y tarde «y si se detecta que hace falta algún refuerzo, se hará con toda normalidad, siempre que sea una necesidad real y no psicológica».

El regidor insistió en que «todos los informes jurídicos dejan claro que la desinfección e compete a la Comunidad Autónoma, lo de la Diputación de La Coruña, del mismo color político que la Junta de Extremadura; o Burgos, las diputaciones de Sevilla, Córdoba o Granda, y la Junta de Castilla León ha dispuesto de 700.00 euros para ayudar a los municipios en esta función».

Así mismo, «el ayuntamiento, de buena fe y pensando en los niños y en los padres no va a dejar tirada a la comunidad educativa», que las divergencias con la Junta no les van a afectar . «En lo que esté en nuestras manos y si es por los niños, los primeros». Y quiso transmitir a los padres y a los directores, que el ayuntamiento «echará una mano hasta en lo que no sea nuestra competencia».