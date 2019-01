Fragoso: «Somos garantía de buena gestión para Badajoz»

Sé gestionar bien y lo avala el día a día. Somos garantía de buena gestión para una ciudad que funciona». Este fue uno de los argumentos con los que Francisco Javier Fragoso, actual alcalde de Badajoz, se reivindico como candidato del PP a la alcaldía pacense en las próximas elecciones municipales de mayo. Lo hizo durante su presentación oficial en un acto celebrado ayer en el paseo de San Francisco, en el que estuvo arropado por el presidente de los populares extremeños, José Antonio Monago, compañeros de partido y algunos simpatizantes.

Fragoso señaló que, aunque queda mucho por hacer, Badajoz es una ciudad que «sobresale» y lo hace por las apuestas que se han hecho en los últimos años en favor de la modernización, la movilidad sostenible y la internacionalización con la Eurociudad Elvas-Badajoz-Campomayor. Pero también porque sus cuentas están «saneadas», porque acabará la legislatura con deuda cero, porque paga a sus proveedores en 22 días y porque es la segunda de España con las tasas más bajas.

A ello añadió que Badajoz es la ciudad de su entorno que más fondos europeos ha logrado atraer para desarrollar proyectos importantes, como los 60 millones invertidos en la depuración de todas las aguas, los 10 millones para renovar el alumbrado público con leds o los dos «magníficos parques» que rodean al río, entre otras inversiones. Además, puso en valor que la capital pacense cuenta con una programación cultural y una oferta deportiva «únicas» en el suroeste de la península ibérica, que son «envidiadas» en gran parte de España y Portugal.

Estos son los ‘avales’ que Fragoso incluye en su tarjeta de presentación para revalidar su mandato otros cuatro años, en lo que, según dijo, Badajoz debe afrontar muchos retos con un proyecto «de ciudad para Extremadura y para España». «Para esto último hace falta que no nos descarrilen, que no nos retrasen el tren y que no nos quiten desdoblamientos», dijo, al tiempo que defendió que también es necesario que en la Junta de Extremadura haya un gobierno del PP, «pues fueron los mejores años para nuestra ciudad», afirmó.

Fragoso reconoció que si alguien le hubiera preguntado hace año y medio si volvería a presentarse a la alcaldía, no habría podido dar una respuesta clara, pues esta legislatura «no ha sido fácil» ni en el terreno político ni en el personal para él, pero su «ilusión» y su convencimiento de que debe aportar su «granito de arena» han sido superiores a los malos momentos. «Aunque hay gente que se presenta a la alcaldía solo con el objetivo de echarme, yo me presento para seguir construyendo una ciudad entre todos, con ilusión y pasión», defendió.

Fragoso bromeó con que no es el candidato «más guapo», ni el «más gracioso» y quizás tampoco el «más simpático» (a su juicio, se confunde su timidez con la falta de simpatía), pero aseguró que ningún otro alcalde ha estado «más cerca» de la sociedad civil, acudiendo a todos los actos a los que lo han invitado y abriendo «por primera vez en la historia» el ayuntamiento a los vecinos.

Monago, por su parte, alabó el «profundo conocimiento» de la ciudad que tiene Fragoso y su «pasión» por Badajoz, así como el hecho de que sea un «canterano» de Miguel Celdrán, quien le enseñó como a él que «el liderazgo es la suma de todos». El exalcalde fue una de las grandes ausencias en el acto de ayer. No pudo asistir, pero habló por teléfono con Fragoso tras la presentación.

El líder del PP extremeño destacó además el trabajo de su candidato por estrechar lazos con Portugal «mientras otros quieren separarse y aislarse» y su apuesta por lograr una ciudad «del siglo XXI» y aseguró que, a pesar del «sabotaje» a Badajoz en los Presupuestos Generales del Estado, la ciudad «tiene futuro con un equipo liderado por Fran».