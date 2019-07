Fragoso urge trasladar los Pinos e insiste en el Hospital Provincial

Siete meses después de que el Servicio Extremeño de Salud (fue a principios de diciembre pasado) diese la voz la alarma sobre los daños que presenta el centro de salud de los Pinos y anunciase que estudiaba su traslado, sigue sin haber un acuerdo para su reubicación. Y lo que es peor, la discusión continúa en el punto de partida, pues los vecinos de Pardaleras y el Casco Antiguo, que dependen de este centro de salud, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, insisten en que su mejor ubicación es el antiguo Hospital Provincial, propiedad de la diputación, cuyo presidente, Miguel Angel Gallardo, ya se ha negado alegando el elevado gasto que supondría la rehabilitación del ala donde estuvo antes el centro de salud.

Tras las elecciones el conflicto vuelve a la actualidad. Ayer Fragoso se reunió en el ayuntamiento con los presidentes vecinales de ambos barrios, el de Pardaleras (Juan José Martín Santos) y el del Casco Antiguo (Javier Fuentes). Antes de la campaña electoral, el SES estaba pendiente de que el ayuntamiento le ofreciese parcelas y, durante la campaña, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, lanzó la opción de trasladar el centro de salud a la residencia de estudiantes Juan XXIII. Fragoso anunció ayer que tras el verano espera tener una reunión con Vara en la que le trasladará que al tratarse de un «entorno urbano consolidado», apenas quedan parcelas libres donde se pueda construir un nuevo edificio y pocos inmuebles públicos. De ahí que insistan en que la mejor alternativa es el Hospital Provincial, una opción que, según recalcó, no busca «la confrontación sino una solución al problema de los vecinos».

De todos modos, Fragoso señaló que están «absolutamente abiertos» a otras alternativas que pueda plantear la Junta y que ni él, ni los presidentes vecinales encuentran. El planteamiento de ambas asociaciones de vecinos, que han recogido ya 3.000 firmas, es el mismo. El alcalde reconoció que el ayuntamiento no ha enviado al SES el listado de parcelas porque solo hay un espacio en el Campillo que no tiene uso sanitario, por lo que habría que modificar el planeamiento y está demasiado lejos de Pardaleras. También se barajó el edificio de los juzgados en la avenida de Colón, pero Pardaleras se opuso por la distancia y aún no se sabe cuándo se van a trasladar a su nueva sede en la Ronda Norte. En cuanto a la Juan XIII, Fragoso manifestó que no apoya que se cierre una residencia de estudiantes pues no es beneficioso para el Casco Antiguo y además duda de la voluntad de la Junta, pues ha ofertado en mayo las plazas para el próximo curso. «Los universitarios aportan mucho al Casco Antiguo y lo que habría que hacer es reforzar la actividad y la vida de esta residencia».

El alcalde defendió además que el traslado del centro de salud es urgente porque les preocupa la situación de las actuales instalaciones, por lo que pidió que en los últimos meses de este año debería estar acordado, ya que podría ocurrir que tenga que cerrar por motivos de seguridad. A este respecto, Fuentes manifestó su temor de que llegado el momento de un traslado urgente al hospital Perpetuo Socorro, como ha planteado el SES, corran el riesgo de que una solución provisional se convierta en definitiva.

Fragoso insistió en que el ala del antiguo hospital no tiene uso definido aún en el proyecto de rehabilitación de este edificio y que Gallardo debería estar de acuerdo pues la Junta se encargaría de rehabilitarla. El alcalde está convencido de que no existen inconvenientes salvo «una cerrazón» de Gallardo. Al Fragoso le gustaría por tanto que el presidente de la diputación le explicase cuáles son los motivos y lo hiciese basados en un estudio «serio», pues duda de que rehabilitar un ala del hospital sea más costoso que construir un edificio nuevo y además también sería caro cualquier otro uso. En todo caso, apuntó que si este fuese el problema, debería plantearlo el SES. en lugar de la diputación.