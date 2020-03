Fragoso: "Vox no se puede meter en la vida interna del ayuntamiento"

Por mucho que insista Vox con sus escritos al Ayuntamiento de Badajoz en que la expulsión del partido de su único concejal, Alejandro Vélez, es un hecho, la situación del grupo municipal no ha variado, según acaba de confirmar el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso.

Vox remitió este lunes un nuevo escrito firmado por Marta Castro Fuentes, vicesecretaria nacional jurídica, del que Fragoso tiene conocimiento y está en manos de los servicios jurídicos y técnicos del ayuntamiento para evaluarlo. Pero el alcalde tiene claro, y así lo acaba de manifestar, que "igual que yo no me meto en la vida interna de Vox, Vox no se va a meter en la vida interna del ayuntamiento".

Según Fragoso, existe una jurisprudencia muy amplia que posiblemente no se conoce en partidos "que son muy nuevos", pero aduce que hay sentencias de estos casos del Tribunal Supremo desde hace más de treinta años, que recogen cómo se deben tratar, cuáles son los procedimientos y en qué momento son ejecutivas cada una de estas decisiones, que en el ámbito administrativo tienen una importancia "y uno no puede estar hoy sí y mañana no". Al alcalde no lo coge desprevenido esta situación y, de hecho, cita dictámenes del 2018 del Consejo Consultivo de Andalucía, que recupera decisiones del de Valencia, y jurisprudencia que existe del Constitucional y del Supremo que determinan "las pausas y los momentos".

En este nuevo escrito, Vox insta al alcalde a que "cumpla la ley y respete la normativa interna de nuestro partido" para que "de manera inmediata active el protocolo legal dado que el señor Vélez ya no representa a Vox y por lo tanto en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz debe ser considerado concejal no adscrito". En este sentido, reclama que se disuelva el grupo municipal de Vox y se rescinda el contrato al secretario del grupo, Antonio Pozo, "y los medios materiales y económicos del grupo municipal Vox sean intervenidos por esta autoridad".

Fragoso ha insistido hace un momento en su "absoluto respeto" a estas peticiones pero ha puntualizado que a partir de ahora, cada vez que le lleve un escrito, se remitirá a los servicios técnicos para evaluarlo "y a partir de ahí se actúa". Eso significa que el alcalde no da ni quita la razón a Vox, "porque son procedimientos internos que no deben afectar a la vida de la casa". En todo caso, las consecuencias que puedan tener en la corporación, "no van a ser ellos quienes las digan, sino la propia interpretación que hagan la secretaría general y los servicios jurídicos". Así, insiste en que entiende que "hay gente que está muy nueva en esto de la política y tiene mucha inercia a la hora de tomar decisiones que deben ser pausadas y tomadas para no cometer errores".

Hasta ahora Fragoso manifestaba que la expulsión de Vélez no era definitiva, pero en estos momentos no entra en las motivaciones que competen en exclusiva a Vox y "deben aplicarlo ellos en función de sus estatutos y de su reglamento". El argumento de Fragoso es que existe una controversia entre lo que le trasladan las dos partes, por un lado el partido y por otro el abogado de Vélez, "y yo tengo una serie de obligaciones que me marcan los propios tribunales a la hora de tomar actos administrativos en los cuales puede haber una duda". Pues dice que igual que cree a la dirección nacional de Vox cuando insiste en la expulsión "también me tengo que creer lo que los abogados del concejal me trasladan que tienen un recurso que no se ha resuelto"."Yo no soy nadie para meterme en la vida interna de un partido pero sí tengo la obligación de ver que los requisitos formales que marcan sus estatutos los han cumplido, es lo que me tienen que demostrar ellos", porque si "al final acaban en vía jurisdiccional, que se sepa de quién es la responsabilidad" y esa obligación del alcalde viene impuesta por sentencias del Supremo.

En todo caso, al alcalde le parece que a los ciudadanos lo que está ocurriendo con Vox en el ayuntamiento "le importa muy poco". Por todo ello, lo que pide ahora es "dejar a los abogados que interpreten cómo aplicar las sentencias del Supremo y la normativa vigente" y no realizar conjeturas.