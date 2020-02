Fundación CB renunciará a su sede si no tiene licencia antes del 30 de junio

Fundación CB no está dispuesta a seguir esperando sine die a que se resuelvan los trámites en el Ayuntamiento de Badajoz para contar con su nueva sede en el Casco Antiguo y ha puesto fecha a su paciencia. Según ha podido saber este diario, el patronato de esta entidad tiene un acuerdo de diciembre del 2019 según el cual renunciará a este proyecto si no recibe la licencia municipal de obras antes del próximo 30 de junio del 2020 como plazo máximo. Así de contundente.

Antes de conceder la licencia, el ayuntamiento tiene que sacar adelante la modificación del Plan Especial del Centro Histórico (PEOPACH), que debe aprobar inicialmente el pleno de la corporación y someter a exposición pública durante un mes para su aprobación definitiva. La licencia de obras se concederá sobre el proyecto básico que la Fundación CB presentará y todo este proceso tiene que estar resuelto antes del 30 de junio porque, de lo contrario, la Fundación CB se retirará.

En el equipo de gobierno municipal conocen el acuerdo del patronato. Precisamente ayer, el alcalde, Francisco Javier Fragoso, a preguntas de este diario sobre cómo va este proyecto, se mostró convencido de que los trámites pendientes se resolverán para que finalmente la Fundación CB pueda construir el edificio en el solar que adquirió a la Inmobiliaria Municipal entre la puerta del Capitel y la plaza de Santa María y cuya propuesta, que resultó de un concurso de ideas con el Colegio Oficial de Arquitectos, se presentó el 14 de mayo del 2019.

Como publicó este diario en noviembre, el ayuntamiento no aprobó inicialmente el estudio de detalle para la construcción de la nueva sede porque, según el Servicio de Planeamiento y Gestión, no se adapta al Plan Especial y a la ficha de protección en cuanto que la edificación propuesta supera la altura y el volumen (tres plantas en lugar de dos) y se retranquea la fachada hacia la plaza de Santa María y la calle Encarnación, que debería estar alineada al vial. La solución pasa por modificar el Plan Especial. Cuando el proyecto se presentó en mayo, sus responsables pretendían que las obras pudiesen empezar antes de que acabase el 2019. No ha podido ser.

PLENO DE ABRIL / En el ayuntamiento están trabajando para resolver cuanto antes el impedimento urbanístico. Paralelamente, Fundación CB irá elaborando el proyecto básico. Esta entidad nunca ha señalado públicamente que se marque una fecha límite para seguir adelante, aunque ha trascendido en alguna ocasión su queja por el retraso de los trámites municipales. Ahora esperan que la modificación provisional del Plan Especial se apruebe, como muy tarde, en el pleno ordinario de abril, para así en junio poder contar con la licencia de obras, que no requiere presentar el proyecto de ejecución, sino el básico.

El alcalde se mostró convencido de que los trámites «irán a buen puerto» y recalcó el «compromiso clarísimo» del ayuntamiento con la ubicación de la sede, de forma que reiteró su agradecimiento a la Fundación CB por contribuir a la recuperación del Casco Antiguo. Incidió además en que los técnicos municipales resolverán las dificultades que hayan podido surgir y negó que exista polémica alguna. Así, Fragoso pidió «tranquilidad y sosiego» porque, según dijo, «se va por el buen camino» y «más pronto que tarde» se darán pasos adelante desde el punto de vista administrativo.