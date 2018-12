El futuro del COC está por decidir a 15 días de expirar el contrato de alquiler

Cuando apenas quedan 15 días para que expire el contrato de alquiler del local, el futuro del Centro de Ocio Contemporáneo (COC) de Badajoz está por decidir. Las partes, es decir, al ayuntamiento pacense como arrendador y el empresario Ricardo Utrera como arrendatario, están negociando para tratar de llegar a un acuerdo y evitar que estas instalaciones de San Roque cesen su actividad, ni siquiera de manera temporal. El tiempo apremia y, de momento, no han encontrado una solución que convenga a ambas, pero tanto la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, como el propio Utrera mostraron su disposición para hallarla en el menor tiempo posible.

El COC abrió sus puertas en el 2006. Un año antes había salido a subasta y Ricardo Utrera fue el único que pujó por hacerse con los locales de los antiguos Cines Avenida. Tras una inversión que, según el empresario, ascendió a unos 300.000 euros, comenzó a funcionar como centro de cultura y ocio. Desde entonces se ha ido renovando el contrato de alquiler cada cuatro años y eso es lo que volvió a solicitar Utrera hace más de un año al ayuntamiento.

Pero esta vez, según explicó Morcillo, ya no se podía renovar, porque al tratarse de un bien de propiedad municipal se había cumplido el máximo de prórrogas del contrato. Por eso, lo que se planteó al empresario es firmar un contrato por un año hasta que la asesoría jurídica del ayuntamiento estudiara el caso y determinase si se mantenía el régimen de alquiler para este local o se sacaba a licitación pública su explotación. Según la concejala, aunque los primeros contratos fueron por cuatro años, después se han ido prorrogando por periodos menores y ahora se quiere encontrar «la forma jurídica y legal» adecuada para mantener la actividad en estas instalaciones.

Sin embargo, Utrera defendió que se trata de «un contrato de alquiler puro y duro» y explicó que los proyectos y subvenciones a los que concurre requieren de plazos de desarrollo más amplio, por lo que demanda que, como hasta ahora, se renueve el alquiler por otros cuatro años. No haber firmado aún el contrato ya ha tenido consecuencias, pues no ha podido optar al concurso público para proveer los servicios durante el 2019 de la Filmoteca de Extremadura en Badajoz, que desde sus inicios ha tenido al COC como sede en la capital pacense.

FILMOTECA, A LA FACTORÍA / La convocatoria quedó desierta y la Consejería de Cultura de la Junta, de la que depende la filmoteca, ha convocado un nuevo concurso público para crear un espacio de programación cinematográfica en la Factoria Joven, en La Paz, con la intención de «poder planificar o ampliar» estos servicios en la ciudad (de enero a noviembre de este año se han proyectado 72 películas y se han contabilizado 5.910 espectadores).

Además de las proyecciones de la filmoteca, el COC acoge el cineclub de la Concejalía de Cultura, así como escuelas de teatro y danza, ciclos como Jazziberia y una programación estable de conciertos y actividades culturales «más alternativas» y para «inmensas minorías» que, según Utrera, que no tienen hueco en otros espacios de la ciudad, «especialmente ahora que han cerrado casi todas las salas de conciertos», apuntó.

En este sentido, el empresario defendió la necesidad de que Badajoz cuente con un centro cultural como el COC y mostró su «disponibilidad» a seguir gestionándolo como hasta ahora, siempre que el ayuntamiento renueve el contrato. Utrera reconoció que aún no ha amortizado la inversión que hizo en el local, que no solo reformó -eso se tuvo en cuenta en las cuotas del alquiler- ,sino que equipó al completo. «Si no se renueva nos marcharemos y luego estudiaremos si merece la pena tomar medidas de otro tipo», señaló Utrera, quien no obstante confió en que finalmente se resuelva el problema.

Con la necesidad de que Badajoz cuente con unas instalaciones como las del COC coincidió la concejala, quien valoró de manera muy positiva el servicio que presta en general y, en concreto, al cineclub. «Es necesario que siga abierto este espacio», subrayó Morcillo, quien reiteró que la «voluntad» del ayuntamiento es poder llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.