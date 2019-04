Germán López Iglesias aspira a la alcaldía de Guadiana por el PP

El exdirector general de la Policía Nacional, exdelegado del Gobierno en Extremadura y exconcejal del Ayuntamiento de Badajoz, Germán López Iglesias, es el candidato del PP a la alcadía de Guadiana (2.500 habitantes). Su nombre lidera una candidatura en la que lo acompañan otros nombres conocidos del partido como la candidata al Senado por Badajoz María Auxiliadora Correa, en el número 6, o Francisco Ramírez (10), hasta hace pocos meses jefe del servicio municipal de Parques y Jardines del consistorio pacense. López Iglesias releva como cabeza de lista del PP en la localidad al actual alcalde, Antonio Pozo, que abandonó estas siglas en julio del 2018 por diferencias con la dirección, para incorporarse a las filas de Vox, bajo las que concurre a las próximas elecciones en su municipio.

López Iglesias reconoció ayer que su designación responde a una petición de los presidentes regional y provincial de su partido, José Antonio Monago y Francisco Javier Fragoso, respectivamente, que él aceptó «sin ningún inconveniente», pues considera «un honor» aspirar a la alcaldía de un municipio que, según recordó, logró la independencia de Badajoz, de la que era entidad menor, con el PP como valedor, cuando su partido gobernaba en el ayuntamiento pacense, la Junta y el Gobierno central.

El candidato popular admitió que para el partido no era fácil confeccionar una lista con vecinos de la localidad, pese a contar con cerca de cien afiliados, pues la mayoría tienen relaciones personales con el actual alcalde, por lo que todos los miembros de la lista son personas de Badajoz o de poblaciones del entorno de Guadiana. «No podíamos dejar huérfanos a nuestros militantes y simpatizantes», dijo.

López Iglesias reconoció que no será fácil lograr la alcaldía, pero sí confió en obtener representación suficiente como para conseguir que el «pulso» entre Pozo y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, «deje de perjudicar a los vecinos de Guadiana». «Nosotros somos partidarios de mantener del Caudillo en el nombre, porque así lo decidieron los vecinos en un referendo, y hasta que la ley diga otra cosa, se debe respetar», afirmó sobre la polémica que ha enfrentado al ayuntamiento guadianero y la institución provincial.

Frente a los «ataques» a través de las redes sociales por parte de Pozo tras conocerse su designación, aseguró que no tenía intención de responder, pues en su ánimo no está polemizar, sino tratar de mejorar la vida a los habitantes de Guadiana. «Aunque no soy de allí, sé como funciona un ayuntamiento y no hay que olvidar que entre 1995 y el 2012, cuando estuve en el gobierno con Miguel Celdrán, el Ayuntamiento de Badajoz tuteló a Guadiana como entidad local menor», recordó.

Las candidaturas publicadas ayer en el Boletín Oficial de la Provincia dejan otras novedades como la vuelta de Ángel Vadillo, actual alcalde de Alburqueque, como candidato del PSOE, tras el indulto parcial concedido por el Gobierno.