González Barroso cuenta vivencias de años de viajes en Anecdotario musical

Emilio González Barroso (Calzadilla de Coria, 1942 e Hijo Adoptivo de Fuente de Cantos), maestro y profesor de música, alumno de Isidro Duque y de Esteban Sánchez, discípulo de órgano de Miguel del Barco, titulado en piano y acordeón, y columnista de este diario, acaba de sacar del horno de la imprenta su libro Anecdotario musical.

González Barroso --Premio Nacional de Investigación Folclórica en 1980-- ha decidido publicar esta obra para contar «mis vivencias, mis experiencias personales vividas a lo largo de toda una vida de viajes por más de 20 países, con el Coro del Conservatorio y con el grupo de Coros y Danzas de Badajoz», explica.

El profesor y director coral cuenta que «en todo este tiempo, y a lo largo de esos viajes, he tenido la oportunidad de conocer y tener relación con grandes músicos, famosos, de España y de todo el mundo».

De hecho, añade, «he tenido esa relación en conciertos con músicos como Moreno Torroba, Rostropovich, Montserrat Caballé, Baremboim, Esteban Sánchez y Miguel del Barco, entre otros».

González Barroso ha tenido en cuanta, a la hora de recoger sus experiencias, «aquellas vivencias en las que se han producido situaciones anecdóticas; no recojo anécdotas si no tienen relación con lo musical, ni vivencias musicales si no hay alguna anécdota o situación graciosa o cómica unida a ella».

El autor señala que el libro, editado por la diputación, con prólogo de Francisco Martos, diputado de Cultura, tiene 30 capítulos, 150 páginas, 130 fotografías, una bibliografía propia de libros, composiciones musicales, grabaciones, conferencias, recitales y pregones.

González Barroso tiene publicados El Folclore Musical de Extremadura, con la Editora Regional; Cancionero Popular Extremeño, con Universitas; Canto Coral, con Promúsica; y Villancicos Extremeños, -igual que el quinto-, con la Diputación de Badajoz, este último con dos ediciones agotadas.