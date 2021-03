De gorrilla

Me escuece tener que pagar por aparcar en la calle y, por eso, además de por otros motivos, rehúyo de los gorrillas y prefiero seguir dando vueltas en la búsqueda de un hueco. Encontrarlo en el centro de Badajoz es un milagro. Tanto que me he visto obligada a pagar una plaza de garaje para evitar la pérdida inútil de tiempo y de combustible recorriendo una y otra vez las mismas calles hasta dar con un lugar donde poder dejar el utilitario. En ocasiones, mejor me habría ido si hubiese acudido andando al trabajo, pues he llegado a estacionarlo más lejos de lo que está mi vivienda.

El problema del aparcamiento supone un verdadero dolor de cabeza para quienes no tenemos otra opción que sacar el coche de casa para llegar a la oficina. Por eso la idea original de la Asociación de Desempleados de Badajoz (Adeba) en su origen fue tan bien acogida. Básicamente consistía en poner en uso solares de la ciudad como aparcamientos en superficie, ordenados, a cambio de cobrar un precio simbólico a los conductores, que repercute en la contratación del personal encargado de gestionar los estacionamientos durante un horario amplio. Además, estos trabajadores serían seleccionados entre el colectivo de desempleados. Dos fines sociales en uno. Creo recordar que el terreno de la calle Prim fue el primer aparcamiento de Adeba.

Cuando la parcela es privada, cómo se gestione compete al propietario, que es quien pone las reglas. A nadie más, salvo a los trabajadores, que deben exigir condiciones laborales justas. Lo usuarios son libres de aceptarlas. Pero cuando el terreno es público, deberían regir los mismos principios que con cualquier otro contrato con la Administración, como son la publicidad, la transparencia y la libre concurrencia.

Con los años, el espacio de Prim se fue reduciendo porque empezaron a construirse edificios. Pero Adeba se hizo de otros terrenos públicos para explotarlos como aparcamientos. Con el ayuntamiento, al menos, existe un convenio firmado desde 1997. Se puede afirmar que el consistorio concedió estos solares a Adeba a dedo, pues no sacó a licitación su explotación, como denunció en su día el PSOE, dado que se trata de suelo de titularidad pública en el que pudieran estar interesados otros colectivos.

El ayuntamiento defiende que se hizo así porque Adeba es una asociación sin ánimo de lucro, es decir, que no obtiene beneficios. Todo lo que ingresa, en teoría, es para mantener la actividad de los aparcamientos, incluido el sueldo de los trabajadores. Pero ahora resulta que Adeba tiene deudas con la Seguridad Social. Alega que el motivo es que ha tenido que pagar una gran cantidad de IVA, al que no están obligadas las asociaciones sin ánimo de lucro. Sea como fuere, no se debería haber consentido nunca. Si estas siglas están explotando un bien público, deben rendir cuentas de su forma de proceder y, por su parte, el titular del terreno, como Administración Pública, controlar cómo procede: qué criterios sigue en la contratación del personal, de qué base de datos salen los desempleados, si están dados de alta, qué salario cobran, con qué horario y el balance de ingresos y gastos. El aparcamiento de la calle Prim ya es residual, puede que a lo largo del día no genere demasiados ingresos. Pero habría que ver el de la calle Stadium, también en suelo municipal, y los del hospital Perpetuo Socorro y del Universitario, no solo de gran extensión, sino con una importante rotación de usuarios a lo largo de la jornada. Estos dos últimos están en terrenos de la Administración central y de la regional. Cuando se trata de patrimonio público, hay que ser muy escrupulosos con su uso y más cuando hay negocio de por medio. Seguro que bien llevados, habría más colectivos sin ánimo de lucro que querrían gestionar estos aparcamientos. O tal vez no. Pero, que se sepa, ni siquiera les han dado la oportunidad.