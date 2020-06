Gracias con ilusión

El próximo lunes 509 vendedores de la ONCE regresan a las calles de Extremadura, tras un parón obligado por la crisis sanitaria, que nunca antes había vivido esta organización en su historia. Volverán dando las gracias a todos los colectivos esenciales en la lucha contra la pandemia. Para ellos, la ONCE ha emitido una serie de siete cupones, uno por cada día, dedicados a distintos sectores.

Como acto simbólico de reconocimiento, ayer tuvo lugar en la Delegación Territorial, en Badajoz, la entrega de una lámina de cada cupón de la serie a representantes de estos colectivos, con la asistencia de Fernando Iglesias, delegado territorial de la ONCE, y Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial. Se emitirán 46,5 millones de cupones, uno por cada ciudadano, al grito de #LailusiónPuedeConTodo.

El del lunes 15 se dedica al regreso de los vendedores de la ONCE, con el lema «Volvemos los iguales». La lámina la recogió un vendedor, Javier González. El del 16 lo protagonizan sanitarios y servicios de limpieza, con el mensaje «Gracias por cuidarnos» y lo recibió el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos, Leopoldo Gil. El cupón del 17, «Gracias por protegernos», es para los cuerpos y fuerzas de seguridad y fue a manos del intendente de la Policía Local de Badajoz, Antonio Mesas. El 18 es para los transportistas, «por no parar». «Gracias por estar ahí» es el lema del día 19, para los cajeros y comerciantes, también para los farmacéuticos, en cuyo nombre acudió el presidente del colegio, Cecilio Venegas. El del sábado 20 da las gracias «por estar pendientes» a los voluntarios y lo recibió Jesús Gumiel, presidente de la Plataforma del Voluntariado, y cierra la serie el agradecimiento al Grupo Social ONCE, cuya lámita recogió Rafael González.