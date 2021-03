Gragera y Fragoso garantizan la estabilidad del pacto en Badajoz

El tsunami provocado por el acuerdo en Murcia entre el PSOE y Ciudadanos para desbancar al PP y que ya ha tenido su efecto en la Comunidad de Madrid, donde su presidenta anunció ayer elecciones anticipadas, no se puede extrapolar a Badajoz, donde no peligra el acuerdo de gobierno alcanzado entre las dos formaciones a principio de la actual legislatura, según manifestaron ayer a este diario el portavoz del equipo de gobierno y del grupo municipal de Ciudadanos, Ignacio Gragera y el alcalde popular Francisco Javier Fragoso. Si se cumple el acuerdo de gobierno firmado entre Cs y el PP al inicio de la actual legislatura, Gragera se convertirá en el próximo alcalde de la ciudad dentro de tres meses. “El pacto no cambia nada. Badajoz es Badajoz”, manifestó Gragera en declaraciones a este diario.

Ese mismo mensaje trasladó a Fragoso, según confirmó el alcalde. «Esta mañana (por ayer) me ha llamado y me ha trasladado la garantía de que esto no afecta a la gobernabilidad de la ciudad de Badajoz y que nosotros seguimos apostando por un gobierno sólido y fuerte que se dedique a solucionar los problemas de los vecinos, que hay muchos, con la pandemia y sus efectos económicos y no estamos en este tipo de cuestiones».

REPARTO AJUSTADO / Que los acuerdos nacionales puedan trasladarse a la situación del Ayuntamiento de Badajoz no sería descabellado, teniendo en cuenta el ajustado reparto que existe en la corporación y que para que el PP y Cs mantengan y lleven a efecto su acuerdo de alternancia en la alcaldía requieren del voto imprescindible del único concejal de Vox, Alejandro Vélez, al que su partido no quiere ya en sus filas. De los 27 concejales, Cs se hará con la alcaldía con tan solo 4, con el respaldo del PP, que tiene 9, y 1 de Vox. El partido que más votos obtuvo en las últimas elecciones municipales fue el PSOE, que logró 12 concejales, y Unidas Podemos consiguió uno. Son 14 frente a 13. Dados los nuevos acuerdos que se están forjando en el ámbito nacional, uno de los escenarios que podría darse en Badajoz es que los socialistas llegasen a un acuerdo con Cs para elegir al próximo alcalde.

A expensas de lo que pueda ocurrir en otros foros, el portavoz municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, sigue defendiendo la fuerza de sus apoyos y no estaría dispuesto a dar su voto a Gragera para darle la alcaldía porque, en su opinión, sería más de lo mismo. “Para eso que se quede como está”, señala. Sobre la posibilidad de entablar conversaciones con la formación naranja, Cabezas comenta que aún faltan tres meses para el relevo en la alcaldía “y tres meses en política es mucho tiempo, visto lo visto, puede pasar de todo”. Además algo tendrían que decir en su partido, tanto el secretario provincial como el regional. En todo caso, si Vélez finalmente no aceptase el relevo y no diese su voto al candidato naranja, el PSOE buscaría el de Unidas Podemos para que el próximo alcalde fuese socialista. Sobre la posibilidad de que el PSOE pudiese tentar a Cs, Fragoso también opinó y dijo que no le extrañaría nada «porque lo lleva haciendo desde la legislatura pasada, cuando intentó tentar o hacer una maniobra con Luis García Borruel», pero, al mismo tiempo, el todavía alcalde se mostró «totalmente convencido de la integridad de los compañeros de Ciudadano que forman parte del equipo de gobierno». Fragoso también se refirió a la «ambición» de Cabezas. «Ni se le ha pasado el berrinche por no ser alcalde y ya demostró su ambición la legislatura pasada intentando montar la moción de censura y la actitud de esta legislatura ya la tenemos clara». «Pero evidentemente -añadió- eso no afecta a la ciudad, que debe estar tranquila, hay estabilidad y nosotros estamos centrados en un gobierno sólido».

Gragera, por su parte, no entra en ningún tipo de supuesto ni disquisición y se aferra a la vigencia del acuerdo firmado con el PP en el Ayuntamiento de Badajoz, que en poco tiempo le dará rédito. “Creo que el pacto se está cumpliendo bien y que es bueno para la ciudad. Aunque otros no quieran reconocer el trabajo”, recalca, e insiste en que “a partir de ahí, son todo especulaciones”. El futuro alcalde de la mayor ciudad de Extremadura quiere tomarse todo lo que se está diciendo en otros ámbitos sobre los pactos “con tranquilidad”. “Entiendo el interés –reconoce- pero la prioridad es seguir sacando los proyectos adelante”, defiende, sin darse por aludido. Fragoso, por su parte, ante las dudas que se hayan podido suscitar sobre la situación del Ayuntamiento de Badajoz, señaló que si no se pueden evitar especulaciones, «no hay mejor confirmación» que la conversación mantenida con Gragera ayer. «Por ambas partes tenemos clara nuestra voluntad de cumplir el pacto», recalcó.