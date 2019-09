Gragera urge el visado para poner videovigilancia en el Casco Antiguo

El portavoz del Gobierno local, Ignacio Gragera, urgió ayer a la Delegación del Gobierno a que conceda lo antes lo posible el visado preceptivo para la instalación de un sistema de vídeovigilancia en el Casco Antiguo, por considerar que ello ayudará a prevenir delitos en este barrio. De este modo respondió a la demanda de seguridad de siete colectivos ciudadanos en el centro histórico,

El portavoz reconoció «que existe un problema debido a la falta de personal tanto de la policía local como de la nacional», y que «es necesario tomar medidas». Una de ellas es la instalación de cámaras de seguridad, proyecto que está en la Subdelegación del Gobierno. Reconoció que se mandó la documentación en agosto, pero le pide que agilice la concesión del visado para instalar el sistema, cuya ejecución es «muy rápida», dijo.

También se refirió a la falta de agentes en la policía local y la nacional, lo que espera que comience a resolverse con la llegada de 8 agentes a final de mes, lo que permitirá abrir más tiempo la comisaría de Montesinos, «más horas», y a tiempo completo cuando se culmine el cupo de las 47 plazas convocadas, a final de diciembre, cuando salgan de la Academia de Seguridad.

Añadió que la subinspección está en obras para acoger a la policía local en la planta baja y en la superior a diversas asociaciones. Dijo que el ayuntamiento se ofrece a colaborar con la Policía Nacional, aparte de las patrullas conjuntas que ya conforman.

42 ROBOS ESTE AÑO / La Delegación del Gobierno, por su parte mantuvo en un comunicado que «la Policía Nacional ya trabaja y se esfuerza por garantizar la seguridad en el Casco Antiguo»; que son «numerosas las medida y los efectivos dispuestos, con presencia activa de unidades de la Brigada de Seguridad Ciudadana; y dispone de «comisaría en la plaza de San José, que es sede de la UPR con un constante trasiego de funcionarios».

Afirmó que hay patrullas a pie, dotaciones uniformadas y Zetas que patrullan diariamente toda la zona; un servicio de motos con dedicación preferente al Casco Antiguo en la zona comercial e histórica, que se ha incrementado de 5 a 7 policías. Y también dotaciones no uniformadas, la Policía Judicial y una Delegación de Participación Ciudadana para atender a colectivos vecinales.

También aportó datos: este año van 42 robos con fuerza (11 en locales, 7 en viviendas y 24 en vehículos), uno más que el mismo periodo de 2018. Y consideró que se trabaja para poner a disposición judicial a delincuentes con operaciones como la detención de cuatro personas de nacionalidad georgiana que cometieron 15 robos en la ciudad.

Asimismo, aclara que la aprobación del proyecto de videovigilancia no depende de ella, sino de la Comisión de Garantías de Videovigilancia del Tribunal Superior, del que forman parte la Fiscalía, la Abogacía del Estado y otros miembros, y que «en tanto no emita un dictamen, la Delegación del Gobierno no puede dictar resolución alguna.»

PSOE / Por otro lado, el PSOE consideró que «el toque de atención» de la siete asociaciones que reclaman restaurar la seguridad en el Casco Antiguo, es «justificado», pues «la realidad es incontestable»; en especial, «por los últimos y reiterados» sucesos.

El PSOE, en un comunicado, urgió «trabajar de inmediato para atajar el problema». Señaló que «el vecindario ha dicho a los políticos que la vigilancia y seguridad deben ser una prioridad, mas lo acontecido en los últimos meses dista mucho de serlo. Ya debería estar convocada una reunión para las próximas horas.»

El grupo socialista es «partidario de no enfangar el tema, pero cree que lo bueno es implicar a todos, incluida la oposición».

Consideró un error el cierre de la comisaría de Montesinos, pues «se dijo que no se cerraría, después se cerró por obras, ahora que se harán por remanente y no se han hecho». Dijo que no se debe achacar a que la instalación de 40 cámaras depende del visado de la Delegación del Gobierno, pues «la documentación se pasó en agosto, cuando el proyecto es de 2016»; o a la incorporación de agentes, en lo que «el PP ha sido menos diligente;. Y eso además de la suciedad y degradación de ciertas zonas.»

Recordó el PSOE que su candidato, Ricardo Cabezas, es partidario de crear un pacto para tratar asuntos de primer orden. Señaló que «el gobierno de PP, Cs y Vox no es eficiente»; pidió al equipo del tripartito «un mayor compromiso y ambición» con el Casco Antiguo y acelerar los procesos para implantar una mejor respuesta en vigilancia y en adecentamiento de la zona. Además, se ofreció a trabajar «con todos por un Casco Antiguo del que sentirnos orgullosos y que ofrezca y proyecte una imagen excelente de la ciudad.»