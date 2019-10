Gran Casino y el comité de empresa pactan las condiciones de 31 despidos

La parte social y la empresarial de Gran Casino Extremadura, del Grupo Orenes, alcanzaron un acuerdo sobre el ERE que afecta a 31 trabajadores de la plantilla, tras una intensa negociación, la noche del pasado lunes, aunque estuvo a punto de romperse media hora antes de alcanzarlo, según Alejandro Alonso, de UGT.

El acuerdo mantiene los 31 despidos propuestos por la empresa, al no poder reducir el número la parte social, que sí logró aumentar la indemnización a 29 días por año trabajado y 14 meses de tope máximo. Los afectados por el ERE cesarán en su actividad el 18 de este mes y pasarán a formar parte de una bolsa de empleo propia, por la que durante dos años, la empresa les dará prioridad a la hora de hacer alguna contratación.

De los 31 afectados, a dos mayores de 50 años se les ofreció excluirse del ERE, pero ambos decidieron mantenerse en él.

El expediente, que se puede registrar hasta el día 18, es «consecuencia de la evolución de los distintos sistemas de producción, en cualquier ámbito, pero al final es una realidad que las máquinas sustituyen a personas y dejan sin empleo a trabajadores», manifestó Alonso.

Añadió que «es una realidad social que los consumidores tendrán también que analizar, si queremos que nos atienda una máquina, porque lo cierto es que las tendencias del juego están cambiando, las casas de apuestas cambian el modelo; va a llegar un momento en que se diga que si no genera actividad y se sustituye por máquinas, que el consumidor no va a tener opción de consumir, porque no va a tener un trabajo para generar riqueza».

Entre los despedidos hay trabajadores cualificados con 12 y 14 años de antigüedad. El ERE afecta a 31 de los 100 de la plantilla total que tiene la empresa entre el casino, que es el afectado, el hotel y bingo, que no lo son.

El Grupo Orenes, sociedad líder del juego en España y con implantación internacional, plantea el ERE para adaptar el modelo organizativo y de negocio a las nuevas necesidades del mercado, tras una inversión y una reforma integral por importe de 4 millones. El Gran Casino cambia mesas de juego tradicional por máquinas y juego virtual.