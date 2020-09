Una gran columna de humo alarma a los vecinos de Cerro Gordo

La Asociación de Vecinos de Cerro Gordo se ha hecho eco de la alarma generada entre los residentes por una gran columna de humo que ha llegado hasta el barrio esta mañana. Vecinos de la zona se quejan de que "no se puede respirar". David Capellán, residente en el barrio y vicepresidente de la asociación vecinal , ha manifestado que "que daba miedo, no me atrevía a incorporarme a la circulación, no veía dos metros". Y añadió que "el humo se respira dentro de las casas, aunque tengamos las puertas y ventanas cerradas".

El vecindario expresa a través de las redes sociales su malestar porque "en estas fechas siempre nos llega el humo de la quema de rastrojos de las finca de alrededor, ya sea de rastrojos o de restos de plásticos de riego".

Los bomberos de Badajoz han confirmado que la columna de humo procede de la quema de rastrojos de plantaciones de tomates y de maíz", que "llega hasta San Isidro, que nos han llamado también desde allí", y han señalado que estas quemas "al ser de zona de regadío, tienen permiso hasta las 12.00 horas".