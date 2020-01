Grupos políticos y asociaciones se reúnen hoy para definir el Consorcio

Todos los grupos políticos municipales y ocho asociaciones vinculadas a la recuperación del centro histórico de Badajoz están citadas esta tarde en el ayuntamiento por el concejal de Turismo y Patrimonio, Jaime Mejías, para definir el documento que trace el funcionamiento, organización y objetivos del futuro Consorcio del Casco Antiguo, a partir del borrador que les remitió el concejal el 10 de diciembre. La idea es que hoy asistan con el documento «trabajado» para incorporar los cambios que consideren. La intención de Mejías es que el documento que resulte de la reunión de esta tarde sea el definitivo. Posteriormente se presentará «personalmente» a los responsables de las otras tres administraciones que deben integrar el consorcio y que esta tarde no han sido citadas: la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Ministerio de Fomento, según explicó ayer el concejal.

Tanto los grupos municipales de la oposición como las asociaciones que van a acudir coinciden en defender que el Consorcio de Badajoz no debe limitar sus competencias a la defensa del patrimonio histórico. Cinco de las ocho asociaciones convocadas (SOS Casco Antiguo, Cívica, la asociación de vecinos, Centro Comercial Abierto de Menacho y Asociación de Comerciantes y Artesanos Accho) presentarán una «memoria de objetivos» que también remitirán a las otras tres administraciones. De inicio, cambian el nombre y proponen Consorcio para la Recuperación del Casco Antiguo, pues entienden que además de rehabilitar los monumentos, hay que regenerar las calles y el tejido social y tomar medidas que apoyen el comercio e incentiven el emprendimiento. Estos colectivos quieren estar en «las mesas de decisiones», con voz al menos y, a ser posible, con voto, pues consideran que son ellos los que conocen las «necesidades reales» de este entorno y las prioridades, según explica Luis Pacheco, de SOS Casco Antiguo.

SOLO ESTATUTOS /Estas asociaciones no entran en cuestiones «técnicas». Sin embargo, Amigos de Badajoz (otra asociación convocada) considera que la reunión de hoy es para elaborar los estatutos. Tiene claro que el consorcio no puede ser «una puerta de atrás para meter a los amigos», según Manuel Cienfuegos, que manifiesta que el personal debe estar formado por funcionarios de las distintas administraciones. Además, en el borrador echa en falta en los órganos de gobierno la representación del Ejecutivo central, que solo aparece para aportar fondos. Tampoco comparte que en los estatutos figure un presupuesto fijo, pues dependerá de las necesidades de cada momento. Por último, esta asociación aduce que el consorcio no debe suplir responsabilidades que ostente el ayuntamiento entre sus competencias exclusivas. Igualmente están convocadas la asociación contra el ruido Espantaperros y la de empresarios Aecab.

Por parte del grupo municipal socialista asistirán el portavoz, Ricardo Cabezas, y los concejales Martín Serván y Pedro Miranda. También el PSOE quiere que se amplíen los objetivos del consorcio para que, además de en la rehabilitación del patrimonio, actúe en la regeneración social y la revitalización económica. Como acción concreta, propone la creación de un parque municipal de locales comerciales. Quiere asimismo una mayor participación, para que esté representada la Delegación del Gobierno, así como los colegios de abogados y de arquitectos, la Universidad de Extremadura y las asociaciones de vecinos.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, incidirá en una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y que todos los grupos políticos municipales estén representados. Defiende que la recuperación del Casco Antiguo debe abordarse de manera «integral» introduciendo «el perfil social» en las medidas que se adopten y que el consorcio se dote de una plantilla mínima para su funcionamiento.