Los grupos políticos de Badajoz se echan en cara errores en la lucha contra el camalote

Si el calor ya era sofocante por las altas temperaturas del salón de plenos, que carece de sistema de climatización, los grupos políticos contribuyeron ayer aún más a caldear el ambiente con los cruces de acusaciones y gruesas palabras de los que hicieron gala en la primera sesión plenaria del último curso de la legislatura. Ocurrió hasta cuando debatían asuntos en los que llegaron a acuerdos, como la moción de Podemos Recuperar Badajoz por la que el ayuntamiento insta a las Administraciones a situar la investigación en el centro de un plan para erradicar las plantas invasoras del Guadiana, que fue aprobada por unanimidad, y otra del PSOE para que el ayuntamiento se sume al plan de choque contra el camalote y el nenúfar mejicano, que también salió adelante, con el voto a favor de todos los grupos y la abstención de Cs.

Con la moción del PSOE se insta a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a realizar una auditoría externa sobre cómo se han gastado 32 millones en la lucha contra el camalote, se pide una reunión con todos los grupos sobre el plan de choque y que se sume el ayuntamiento con medios económicos y humanos propios. El concejal del PP Antonio Avila reprochó al PSOE que no hubiese consensuado una declaración institucional. Los socialistas se negaron porque su moción se presentó el día 5 y el PP no propuso la posición conjunta hasta el día anterior al pleno «in extremis», según el portavoz, Ricardo Cabezas. Ávila insistió en la necesidad de tomar medidas para «erradicar» el camalote y el nenúfar mejicano, no solo controlarlos, y hacerlo a través de estudios de investigación. Cabezas, por su parte, criticó al PP que hasta junio sufría «ceguera selectiva», que desapareció cuando el PSOE llegó al Gobierno central. Cs se abstuvo porque no está de acuerdo con que el ayuntamiento intervenga con su propios medios, pues sentaría un precedente, y entiende que la limpieza del río compete a la CHG «o como mucho, a la Junta», según su portavoz, Julia Timón.

Aunque el alcalde, Francisco Javier Fragoso, llegó a aconsejar a los miembros de la corporación buscar «espacios de consenso», durante la sesión se produjeron varios sonoros rifirrafes, con distintos protagonistas. Uno de los más tensos ocurrió entre Cabezas y Fragoso, cuando el portavoz socialista quiso agradecer en el apartado de ruegos el trato «exquisito» que recibe del personal de confianza del PP, salvo el de la última persona que se ha incorporado, a la que achacó que le criticase a través de las redes sociales. Este comentario dio pie a Fragoso para echarle en cara un comportamiento que tuvo con la persona mencionada (que ninguno nombró) y que, según el alcalde, fue «barriobajero», pues aseguró que llegó a «amenazarla» diciéndole «te vas a enterar». Cabezas negó con rotundidad este comportamiento, a pesar de lo cual el alcalde insistió en que había cometido un «abuso de poder». Sobre los comentarios de la trabajadora en las redes, Fragoso defendió su derecho a la libertad de expresión, aun siendo un cargo de confianza, como también la ejercen quienes trabajan en el grupo socialista.

A costa del camalote se produjo otra discusión subida de tono, cuando el PSOE hablaba de la incoherencia del PP. Al alcalde le sirvió para mencionar la «falta de coherencia» de Ricardo Cabezas, que en la toma de posesión como concejal rechazó la medalla de la ciudad, no así la de la diputación «porque allí va con sueldo». Cabezas casi saltó del asiento al oírlo y respondió que no necesitaba medallas para demostrar cómo trabaja por la ciudad, pateando los barrios, mientras que el alcalde solo la conoce en coche y ambos entraron en un enfrentamiento sobre quién dedica más tiempo a trabajar por Badajoz.

MONUMENTO A DONANTES/ También consiguieron ponerse de acuerdo todos los grupos, no sin disputas, en apoyar una moción del PSOE para que el ayuntamiento dedique un monumento a los familiares y donantes de órganos, que podría colocarse en las inmediaciones del hospital Infanta Cristina. Además, se aprobó la compatibilidad de los miembros de la Banda Municipal de Música para que puedan impartir actividad docente hasta 12,5 horas semanales. A propuesta de Cs, se acordó la instalación de un mástil y una bandera en la recién rehabilitada torre de Santa María, propuesta que solo el PP apoyó.