Ha pasado un año

Del Casco Antiguo, salvo la plataforma en algunas calles, no ha habido muchos cambios. De hecho, en la zona del Campillo, hace diez años teníamos más vecinos y ahora tenemos más ruinas y solares. Y dentro de diez años....No sé. Muchos de nosotros llegamos con promesas de hace más de diez años, y así estamos. Faltaría más que en diez años no hubiéramos visto avance alguno en los grandes retos de la ciudad! Pero a esta velocidad, comparado con lo que ha sucedido en otras ciudades (Pontevedra, Vitoria, Salamanca, Valencia, etc), ni podemos ni debemos sacar pecho de nada. Ojos para ver.