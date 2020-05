Hacen otro carril de acceso a la glorieta de Francisco Guerra

Los trabajadores de Vías y Obra del Ayuntamiento de Badajoz iniciaron ayer los trabajos para hacer un nuevo vial de acceso a la glorieta de Francisco Guerra, desde la calle José Miguel Sánchez Hueso, para facilitar la circulación en esa punto a veces conflictivo, según confirmó el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña.

El inicio de esta obra ha coincidido con los preparativos para iniciar un nuevo plan destinado reponer el asfalto en una decena de viales con un intenso tráfico rodado. Si bien, los trabajadores de Vías y Obras comenzaron ayer a retirar los resaltos de la calzada en la avenida de Elvas, los trabajos de expansión de aglomerado, que debían haberse iniciado ayer, se han retrasado por la previsión de lluvias para estos días.

El concejal manifestó que «no es bueno echar aglomerado cuando llueve; como están estos días, hoy, mañana y no sabemos si pasado, y tampoco sabemos la intensidad, hoy no han comenzado las obras». Iban a empezar por la avenida de Elvas.

Lo que sí ha comenzado es una obra para dar acceso con un carril más a la glorieta Francisco Guerra, que da paso a la carretera de La Granadilla. «Se amplía la vía con un carril porque se producían muchos atascos, y la obra es más pequeña», dijo.

En cuanto al asfaltado, añadió que «hay un plan de obra --que anunció el alcalde--, que comenzaba hoy --por ayer-- y se desarrolla hasta el 25 de mayo, aunque esa fecha correrá dependiendo de si empezamos, mañana, o pasado». Pero el plan de obras sigue siendo el mismo, «solo que por la lluvia hemos parado hoy el inicio del extendido del aglomerado, porque la semana que viene va a hacer muy bueno y no nos merece la pena arriesgarnos a que el aglomerado no quede bien si de repente se pone a llover».

Urueña señaló que «el problema de estas tormentas es que no sabes cuánto va a llover, a lo mejor chispea y no pasa nada, o echas el aglomerado y cae más fuerte y te fastidia todo lo que has echado».

Se trata de un contrato plurianual de aglomerado, «las campañas que se hacen todos los años, y éste es el último de la de 2016-2020; tendremos que sacar un contrato nuevo para el año que viene», dijo el concejal.

El coste de esta anualidad, del plan adjudicado a Gévora Construcciones, es de 409.315 euros, y se llevarán a cabo trabajos en las avenidas de Elvas, Ramón y Cajal, Pablo Neruda I y II, Luis de Góngora y las calles Francisco Guerra y glorieta, Santarem, Gurugú e Isidro Pacense, que entre todas suman cerca de 100.000 metros cuadrados de superficie.

Carlos Urueña señaló que los trabajos de expansión de aglomerado se realizarán cuando pase la alerta amarilla por tormentas y se comenzará por la avenida de Elvas, como estaba previsto.