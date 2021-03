Halal, una forma de explotar el patrimonio histórico islámico

Un 25% de la población mundial es musulmana. De las 1.800 millones de personas que profesan esta fe en las distintas partes de la Tierra, unas 7.000 lo hacen en la provincia de Badajoz y alrededor de 3.000, en la capital. Todos los productos y servicios que consuman deben contar con la certificación halal. «Este término en realidad hace referencia a un concepto que aparece recogido en el Corán y que engloba todo lo que les está permitido a los musulmanes y que por, ende, es lícito, ético, saludable o no abusivo», explica Tomás Guerrero, pacense de 34 años que dirige el Halal Trade and Marketing Centre de Dubái.

Advierte del potencial que tiene este sello y de la cantidad de beneficios que reportaría a las empresas que decidiesen obtenerlo: «Les permitiría internacionalizarse -existen un total de 57 países de mayoría musulmana- o diversificar sus exportaciones en el caso de que ya lo hayan hecho, lo cual conllevaría, evidentemente, crecer, generar riqueza, agregar valor a su producto y diferenciarse de sus competidores».

Es un nicho de mercado atractivo para prácticamente cualquier compañía, pero si hay una ciudad extremeña a cuyos negocios le puede resultar todavía más provechoso centrarse en este mercado, esa es Badajoz. «La localidad debería articular acciones promocionales para dar a conocer ese legado islámico en el mundo musulmán porque tenemos un patrimonio histórico que puede resultarle muy interesante a ese tipo de turistas». Guerrero es consciente de lo complicado que lo tiene la capital pacense para competir con ciudades como Córdoba o Granada, pero la clave está, según él, en no enfrentarse directamente, sino en complementar la oferta que incluye a estos municipios andaluces: «Podemos formar parte de las distintas rutas y productos turísticos que se han desarrollado en torno a este patrimonio andalusí y beneficiarnos de todo ello atrayendo a algunos de estos visitantes que vienen a nuestro país para, entre otras muchas cosas, ver la Mezquita o la Alhambra».

A pesar del potencial que guarda la ciudad de Badajoz, este pacense emigrado en los Emiratos Árabes Unidos cree que no se está aprovechando todo lo posible estos atractivos relacionados con la religión musulmana. «Sí es verdad que la ciudad organiza una serie de eventos en torno a este legado histórico, pero es para un consumo más doméstico, no hemos pensado en poder aprovechar esos acontecimientos y otros nuevos que se pudiesen articular para atraer turistas o incluso inversiones y, en definitiva, para posicionar a Badajoz, a su población y a sus empresas en todo este mundo», opina este licenciado en Derecho y Economía.

Si esto no es suficiente, Guerrero añade que, en los últimos años, la idea de halal ha ido rebasando cada vez más las connotaciones religiosas que le acompañan, un aliciente más para los negocios pacenses que todavía no lo vean del todo claro. «En la actualidad, halal es también sinónimo de calidad, sostenibilidad y salubridad, de ahí que los bienes de este tipo sean cada vez más atractivos para consumidores no musulmanes». El hecho de que los productos agroalimentarios (el sector más potente de este mercado) sean respetuosos con esta fe provoca sin quererlo la ausencia de ciertas sustancias prohibidas para los musulmanes y, al mismo tiempo, perniciosas para la salud. De esta forma, «lo que es halal casa con lo que es saludable», dice Guerrero.

Su voz está más que autorizada para hablar sobre este tema. Es uno de los 50 líderes mundiales más influyentes en la economía islámica según la guía Islámica 500. The Leaders of the Islamic Economy, y el centro que dirige actualmente no otorga los certificados, pero ayuda a las empresas que lo deseen a conseguirlo.