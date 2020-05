Hallan dos silos de época medieval islámica al soterrar contenedores

Las obras para instalar los contenedores soterrados en la calle Ricardo Fernández Lapuente, junto a la plaza de Santo Domingo, han sacado a la luz restos de dos silos amortizados con tierras y materiales de la época medieval islámica. Fueron localizados durante la excavación de la gran zanja que se ha abierto en el tramo más cercano de la vía a la calle Guardia Civil y su hallazgo provocó que se paralizasen los trabajos con las máquinas, mientras la arqueóloga que hace el seguimiento de la obra los valorase. Las labores en la zona donde aparecieron los restos continuaron a mano y se remitió un informe con el hallazgo a la Dirección General de Patrimonio, según explicó el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, quedando la actuación en suspenso hasta conocer su pronunciamiento.

Patrimonio ya ha remitido un primer informe al Ayuntamiento de Badajoz, aunque está pendiente aún del definitivo para saber si puede o no retomar las obras para soterrar los contenedores. En principio, no parece que los restos tengan un valor arqueológico que obligue a modificar el proyecto, pues en su informe preliminar Patrimonio ya señala que, como los vestigios se van a ver afectados por la instalación de los contenedores, antes de proseguir con los trabajos en el lugar donde han aparecido se debe proceder a la limpieza y documentación del cimiento de piedras y argamasa para que queden registrados su trazado, las características constructivas y el contexto funcional y cronológico de los mismos..

Hace unos días técnicos de Patrimonio realizaron una visita al lugar para inspeccionar los restos hallados y así poder elaborar el informe definitivo y decidir si se retiran o no.

La obra de la calle Ricardo Fernández Lapuente forma parte del proyecto financiado con cargo a la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi) para instalar seis nuevas islas de contenedores soterrados en el Casco Antiguo, con lo que ya se contará con 15 puntos en total. La actuación se adjudicó a la empresa Eurosoterrados SL por importe de 276.500 euros.