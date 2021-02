"Hemos conseguido lo más importante: dignidad"

Tras una semana con la meteorología en contra, en la que solo pudieron montar el martes, los vendedores ambulantes regresaron ayer domingo a El Nevero, donde no estaban todos los puestos desde hace un mes, cuando cerró el comercio debido a la situación sanitaria. Faltaron muy pocos, el público respondió y se alcanzó un aforo del 20% (estaba limitado al 30%). Se notaba la ausencia de portugueses por la clausura de la frontera y de otras localidades, por el cierre perimetral. Pero los vendedores estaban contentos. Para el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos del Mercadillo (Acaex), Julián Cruz, «este domingo ha salvado el sustento para ir tirando esta semana».

Por eso Acaex insistió a la Consejería de Sanidad en que les permitiese trabajar este día y la Junta modificó el decreto para autorizar los mercadillos previstos el domingo, aunque el resto del comercio solo pueda abrir de lunes a sábado. «Hemos conseguido lo más importante: la dignidad, porque nos habían tratado muy malamente en toda la pandemia, pero han reconocido que al aire libre se puede trabajar», defendió Cruz.

Guillermo Vega fue uno de lo vendedores que ayer pudo colocar su puesto de ropa, del que depende su familia. Trabaja todos los días de la semana, salvo el lunes, y asegura que el del Nevero «es de los mejores mercados que tenemos», porque «al no salir la gente a trabajar puede venir con los coches, pero al martes va más la de los pisos de alrededor, es distinto». Además, acude mucho público de otros pueblos y de Portugal. Ayer se notó que no estaban. «Nosotros por el simple hecho de poder salir y mover dinero es un beneficio porque algo llega a casa, aunque sea poco, si no salimos no estamos funcionando». Catalina Yáñez suele acudir al mercadillo del domingo y ayer regresó. Se enteró por las redes sociales de que reabría. Iba con «la moza», que llevaba una bolsa llena, con «un suéter y un chándal», que le venían muy bien «y a los vendedores también, que llevan muchos meses pagando sin tener beneficio».