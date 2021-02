Hermano Daniel y Miguel Celdrán

A principios del año 1997 mantuve una entrevista con el entonces alcalde de Badajoz, Miguel Ángel Celdrán, fallecido el pasado 29 de Enero, quien llevaba dos años en el cargo. Me citó para consultarme sobre la posibilidad de organizar un ciclo musical anual en memoria del Hermano Daniel (Nicolás Goyoaga Leceta), religioso marista muy apreciado en la ciudad, que falleció el año 1992, al que se había nombrado Hijo Adoptivo de Badajoz en 1973. Celdrán había cursado estudios en los Hermanos Maristas y lo tenía en alta estima. Se daba la circunstancia de que el Hermano Daniel, dotado de grandes virtudes y merecimientos, no se había significado precisamente en el área musical, al contrario que el Hermano Pepe, gran melómano, que fundó el Coro Mosebey. Se apuntó la posibilidad de promover un Encuentro de Corales con su nombre. Lo felicité por la idea, declinando hacerme cargo de su organización por mi intensa actividad en el conservatorio, Coros y Danzas, clases de acordeón … Le sugerí varios nombres de personas que consideraba idóneas y se decantó por el maestro Antonio Regalado Guareño, profesor en las Escuelas Virgen de Guadalupe, director de coros y rondallas escolares, estudioso del flamenco y del folklore, miembro del grupo Bancal, que había sido concejal delegado de la Banda Municipal … Gran acierto, pues Antonio Regalado se volcó con entusiasmo y eficacia en la organización de estos Encuentros Corales dedicados al Hermano Daniel, con el patrocinio y apoyo de la Concejalía de Cultura del ayuntamiento. Asistía a conciertos de la Federación Extremeña de Corales y a concursos nacionales para seleccionar a los coros que habrían de participar. En efecto, cada año, a mediados de diciembre se han venido celebrando en el teatro López de Ayala dos jornadas, la del sábado con coros de categoría nacional y el domingo un coro extremeño en la primera parte y el Coro del Conservatorio de Badajoz en la segunda. Posteriormente han intervenido el Coro Amadeus, el Coro de la Asociación de Amigos de la Banda , fundada por Regalado y Pedro Montero, escolanías y coros infantiles. Regalado falleció el 13 de Abril del 2019. En la última edición, la XXIII, solo actuó la Banda por no poder intervenir los coros debido a la pandemia. Sin duda que en la próxima edición, junto al Hermano Daniel, Antonio Regalado y Pedro Montero será recordado Miguel Celdrán, como promotor de estos Encuentros Corales .