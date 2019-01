Hernández apela «al alma de los jueces para dictar sentencias proporcionadas»

El magistrado Romualdo Hernández Díaz-Ambrona tomó posesión ayer como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Tsjex), en Cáceres, y apeló al «alma para dictar sentencias proporcionadas y a tiempo». Hernández Díaz-Ambrona resaltó que sobre los jueces pesa una «gran responsabilidad» y no se puede olvidar que detrás de las sentencias hay personas y en los actos judiciales se decide sobre la vida, la libertad y el patrimonio de hombres y mujeres. «Por ello no se puede caer en el riesgo de la indiferencia burocrática, pues nos debemos a los ciudadanos, que no solo merecen una respuesta proporcionada y a tiempo, sino también un trato atento y considerable», dijo.

El presidente de la Audiencia criticó la «excesiva judicialización de la vida diaria debido a los tiempos convulsos que vive el país con problemas relevantes». Recordó que la misión del Poder Judicial es «resolver conflictos» y que la Administración de Justicia es la garante de los derechos y de las libertades públicas y de los ciudadanos a través de unas leyes que, en algunos casos, no se ajustan a la realidad social.

«No solo los bienes materiales tienen una obsolescencia programada, a las normas les pasa lo mismo, las leyes no responden en muchos casos, y aunque siempre ha pasado así, ahora es más frecuente», señaló. Además, consideró que «los jueces han de ser la fuente principal y directa de creación del derecho», y que poder judicial y legislativo tienen sus propias responsabilidades».

Asimismo, criticó que, en los últimos años, la Sala Civil del Tribunal Supremo ha sido «un pequeño Congreso de los Diputados» y que, por la vía de hecho, se ha convertido en un órgano legislativo.

NUEVA CULTURA / «Asistimos a una nueva cultura jurídica; la sociedad cambia de forma acelerada e imprevisible, de modo que muchos fenómenos no están previstos en las leyes y quedan a merced de los principios generales del Derecho que, con su función integradora, se convierten en válvulas de cierre del sistema», añadió. Reclamó un Poder Judicial «independiente, imparcial y con recursos humanos y materiales», e hizo autocrítica, pues «no siempre la culpa la tienen los otros».

El presidente del Tsjex, Julio Márquez de Prado, alabó la figura y el trabajo de José Antonio Patrocinio Polo, que presidió la Audiencia de Badajoz 10 años.

Asistieron al acto el presidente de la Junta, Fernández Vara; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco; la alcaldesa cacereña, Elena Nevado; y el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, que ha sido el padrino del nuevo presidente provincial, entre otros invitados.